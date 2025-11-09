Adiós retinol: el bakuchiol toma el control de la rutina con estos 5 productos que cambiarán tu piel

Durante años, el retinol fue el rey indiscutible de la cosmética antiedad, yo misma lo tengo en mi rutina. Sin embargo, su reinado empieza a tambalearse frente a un nuevo protagonista: el bakuchiol, un activo vegetal que ofrece los mismos beneficios sin los efectos secundarios. ¿De donde sale el bakuchiol? Pues aunque nos parezca una novedad, no lo es, porque se lleva empleando durante años en la medicina tradicional asiática. Sin embargo, ahora vemos como muchas marcas están viendo su potencial.

¿Por qué el bakuchiol está desbancando al retinol?

El bakuchiol es natural y proviene de la planta Psoralea corylifolia. A diferencia del retinol, no provoca irritaciones, rojeces ni fotosensibilidad, lo que lo convierte en una opción ideal para pieles sensibles o para quienes buscan una rutina antiedad más suave pero igual de eficaz. Este activo estimula la síntesis de colágeno, mejora la textura de la piel y reduce las líneas de expresión, todo sin comprometer la barrera cutánea.

Además, el bakuchiol tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, lo que lo convierte en un aliado perfecto para combatir el envejecimiento prematuro y las agresiones externas. Su versatilidad permite incorporarlo en diferentes formatos, desde sérums hasta cremas de día y noche, como lo demuestran diferentes marcas que lo incorporan en sus productos.

La rutina completa con bakuchiol: 5 pasos que transforman tu piel

Varias marcas han diseñado una rutinas antiedad basada en el bakuchiol que cubre todas las necesidades de la piel madura o fatigada. Si queréis incluir el bakuchiol en vuestra rutina os propongo una serie de propuestas que quizás os resulten interesantes.

1. 1. Limpieza suave y preparación: aunque no usemos un producto con bakuchiol la limpieza es uno de los pasos fundamentales de nuestra rutina. Es fundamental y

Sérum antiedad con bakuchiol: Os propongo dos opciones interesantes que se podrían incluir en vuestra rutina.

Opción 1: Talika Skintelligence Anti-Age Serum

Este sérum combina bakuchiol y adenosina, actuando sobre firmeza, textura y microbioma. Es el núcleo de la rutina antiedad de Talika y promete grandes resultados, que han sido testados.

Opción 2: Medik8 Bakuchiol Peptides

Una alternativa con enfoque calmante y antioxidante, ideal para pieles reactivas. Contiene extractos botánicos que potencian la acción del bakuchiol sin irritar.

Sérum con bakuchiol Google

Crema de día con protección y firmeza: En este caso, también os presento un par de opciones para introducir el bakuchiol en tu crema de día.

Opción 1: Talika Skintelligence Anti-Age Day Cream

Con bakuchiol, extractos marinos y prebióticos, esta crema hidrata, protege y reduce arrugas. Su textura ligera la hace perfecta para uso diario.

Opción 2: Dermafactory Bakuchiol 10.000 ppm (1%) Crema 30g

Esta fórmula coreana contiene una alta concentración de bakuchiol (1%) y está diseñada para mejorar la elasticidad y el tono de la piel sin causar irritación. Su textura ligera y rápida absorción la hacen ideal para pieles sensibles o mixtas.

Crema de día con Bakuchiol Google

Crema de noche regeneradora

Opción 1: Nivea ExpertLift Cellular Crema Facial Antiedad de Noche

Esta crema combina bakuchiol y ácido hialurónico, ofreciendo una acción regeneradora intensiva durante el descanso. Su fórmula está diseñada para reducir arrugas, mejorar la elasticidad y reforzar la hidratación sin irritar la piel.

Opción 2: Ainhoa Cosmetics Crema Perfección Anti-Edad con Bakuchiol

Con bakuchiol, aceite de baobab orgánico, extracto de arándano rojo y manteca de karité, esta crema combate múltiples signos del envejecimiento: flacidez, manchas, tono desigual y deshidratación. Ideal para pieles maduras que buscan una textura rica y nutritiva

Cremas hidratante bakuchiol Google

¿Para quién es esta rutina?

Esta rutina es ideal para quienes buscan una alternativa al retinol sin renunciar a los beneficios antiedad. También es perfecta para pieles sensibles o reactivas, que no toleran bien los ácidos o activos agresivos. Gracias a su alta tolerancia, puede usarse todo el año, incluso en verano, sin riesgo de fotosensibilidad.

El resultado es una piel más firme, luminosa y uniforme, sin comprometer su equilibrio natural.