El jersey amarillo mantequilla de Victoria Federica que las chicas madrileñas querrán en su armario

Victoria Federicatiene ese poder que solo las auténticas "it girls" saben manejar, el de poner en el radar prendas (y en este caso colores) que parecen no ir con la temporada, pero que cuando ella los lleva se convierten de inmediato en objeto de deseo fashionista en mayúsculas. Eso es justo lo que nos ha pasado este fin de semana al ver los stories en Instagram de la hija de la Infanta Elena.

Nuestra "royal" más influencer ha aparecido en la tarde de sábado con un look de lo más casual en el que el protagonista absoluto era un jersey amarillo mantequilla. Pero no es la única a la que este fin de semana le ha dado por vestirse con esta tonalidad pastel, ayer mismo te enseñábamos el look más calentito de Amelia Bono, y adivina qué también presumía en sus stories de Instagram de un ideal jersey mantequilla. ¿Casualidad? Puede que sí, pero lo que tenemos claro es que las mujeres más estilosas han elegido a este color como uno de los básicos más favorecedores del otoño, y nosotras ya estamos tomando nota.

Los colores pastel ahora trascienden estaciones

Hubo una época en la que cada temporada tenía muy bien definido sus prendas clave, tejidos y colores. Está claro que en 2025 hemos dejado esas barreras fashionistas a un lado en favor de armarios más atemporales en los que ya no importa si es invierno y quieres llevar estampados de flores, o como esta ocasión con los colores pastel y el otoño.

Y es que si hay algo que tienen de especial este tipo de tonalidades más suaves en contraposición con las que solemos en esta época del año más oscuras es un instantáneo efecto buena cara que te sube el ánimo hasta en los días más grises, algo que a decir verdad, no está nada mal cuando todo lo que vemos en la previsión meteorológica son nubes y lluvias. Y con esta reflexión en mente no nos extraña que expertas en estilo como Vic o Amelia apuesten por el amarillo mantequilla en sus looks otoñales.

El jersey más bonito de la temporada está en el armario de Victoria Federica

Para una tarde de sábado sin pretensiones, Victoria Federica apostó por un jersey amarillo mantequilla de punto suave, con ese fit relajado y cálido que ya hemos fichado como el nuevo básico de las madrileñas con más estilo. Lo combinó con un fular marrón claro para aportar ese toque "cozy" que tanto nos gusta en la temporada de otoño.

Victoria Federica con jersey amarillo. @vicmabor

Un look sencillo, funcional y lleno de personalidad que demuestra que no hacen falta prendas complicadas para destacar. Y lo mejor: este tipo de jersey se adapta a todo, desde unos vaqueros rectos y botas altas hasta pantalones de traje para un toque más chic. No nos extrañaría que el amarillo mantequilla acabe convirtiéndose en el color viral del otoño gracias a dos madrileñas con mucho estilo: Vic y Amelia, desde luego que para nosotras el efecto inspiración está más que garantizado.