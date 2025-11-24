El truco de una empleada de Zara para comprar todo lo que quieres de la web este Black Friday

A las puertas del Black Friday, una empleada de Zara nos explica un sencillo método que, según ella, permite comprar prendas agotadas o muy demandadas antes de que desaparezcan de la web.

Su consejo, compartido en redes, ha creado interés de miles de usuarios que esperan aprovechar las rebajas sin perder sus artículos favoritos.

El "secreto" del stock oculto

La trabajadora explica que, durante el Black Friday, la web de Zara se actualiza constantemente con productos que no aparecen en la ventana principal.

Se trata de prendas que han sido devueltas a tiendas o a almacenes y que, tras ser revisadas, vuelven a ponerse a la venta en la tienda online.

Según su testimonio, estas reposiciones no se anuncian ni se muestran en listas destacadas, simplemente aparecen y desaparecen según la disponibilidad.

Por eso, recomienda revisar la web varias veces a lo largo del día, especialmente durante las primeras horas de la campaña, cuando se producen más devoluciones por cambios de talla o cancelaciones de pedidos.

Cómo aprovecharlo: refrescar, vigilar y actuar rápido

1. Revisar el producto con frecuencia

Si un artículo aparece como agotado, conviene actualizar la página de vez en cuando. Las devoluciones se cargan automáticamente y pueden aparecer unidades sueltas durante todo el día.

2. Añadir tus favoritos antes del inicio del Black Friday

Tener la lista de deseos y el carrito preparados permite reaccionar rápido si vuelve a estar disponible la talla o el color que buscas.

3. Comprar sin esperar

En días de gran demanda, Zara no reserva”aquello que pones en la cesta. Si aparece una unidad, debes finalizar la compra en el momento o probablemente desaparezca.

Casi el 80% de los jóvenes en España usan las compras para aliviar el estrés, según expertos Getty Images

Por qué este truco importa en el Black Friday

Durante estas fechas, muchas prendas se agotan en cuestión de minutos. La combinación de rebajas, reposiciones rápidas y devoluciones constantes crea un escenario en el que estar atento puede marcar la diferencia entre conseguir lo que buscas o ver cómo desaparece una y otra vez.

Expertos en consumo recuerdan que cada Black Friday proliferan páginas fraudulentas que simulan ser Zara con descuentos irreales. La recomendación es comprar únicamente en la web oficial o en la app original.

También es importante revisar las condiciones de envío: algunos productos rebajados no entran dentro de las promociones de transporte gratuito o cambios gratuitos, algo que muchos compradores descubren tarde.

El truco de esta empleada de Zara simplemente consiste en conocer cómo se mueve el stock durante días de máxima demanda y en saber aprovechar los tiempos.

