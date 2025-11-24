Nuria Roca se olvida de las lentejuelas y apuesta por una camisa de leopardo para la cena de Navidad de empresa

Nuria Roca ha vuelto a demostrar que domina como nadie el arte de vestir cuando llegan las cenas de empresa. La presentadora ha compartido su look para la Xmas Party de Cuarzo, y la absoluta protagonista ha sido una camisa animal print que ya se ha convertido en una de las prendas más buscadas del mes. Potente, elegante y absolutamente navideña sin necesidad de recurrir al brillo, esta camisa confirma que el leopardo sigue siendo el estampado más eficaz cuando queremos destacar sin renunciar a la sofisticación.

El leopardo vuelve con fuerza: Nuria lo confirma con su look

El animal print es uno de esos estampados que nunca desaparecen, pero cada temporada vuelven con una energía renovada. Esta Navidad, gracias a Nuria Roca, regresa como la opción favorita para quienes buscan un look festivo, favorecedor y con personalidad. Su camisa, de tejido fluido y corte relajado, suma puntos por su versatilidad: sirve para cenas corporativas, comidas informales, reuniones familiares o incluso para el día a día con vaquero.

El look de Nuria Roca. Instagram @nuriarocagranell

Además, es un estampado que rejuvenece, ilumina y crea un efecto visual que estiliza. No es casualidad que mujeres de todas las edades lo elijan cada diciembre.

La fórmula maestra: camisa animal print + pantalón negro

Para dar aún más protagonismo a la camisa, Nuria ha apostado por un pantalón negro recto, ese básico eterno que equilibra cualquier look. El contraste entre el leopardo y el negro aporta limpieza visual y centra toda la atención en la parte superior, donde está el verdadero impacto del estilismo.

El cinturón negro con hebilla dorada añade un toque clásico que encaja perfectamente en el espíritu navideño, mientras que la silueta recta del pantalón aporta altura y elegancia sin esfuerzo.

Un look ideal para las cenas de empresa y perfecto para copiar

La magia del estilismo de Nuria está en su realismo: es un look que cualquiera puede replicar con prendas que probablemente ya tiene en el armario. Basta una camisa potente y un pantalón negro bien cortado para lograr un resultado igual de sofisticado.

Este tipo de outfit funciona especialmente bien en eventos laborales, porque transmite profesionalidad y, al mismo tiempo, ese guiño festivo que piden las fechas. Además, la camisa animal print es mucho más versátil de lo que parece: queda perfecta con falda midi, con traje negro o incluso con pantalón de piel.

Nuria Roca, la inspiración navideña más real

En las imágenes de la fiesta de Navidad de la productora, Nuria aparece rodeada de compañeros, natural, sonriente y con ese estilo cercano que la caracteriza. Su apuesta por el animal print demuestra que no hace falta recurrir a grandes excesos para destacar: basta con una prenda potente y bien elegida.

Esta camisa se convierte así en la gran protagonista del look y en la mejor idea para quienes aún no saben qué ponerse en su cena de empresa de Navidad. Un estilismo salvaje, elegante y tan atemporal que te salva cada diciembre.