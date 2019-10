Vanesa Lorenzo nos ha mostrado su look perfecto para un lunes lluvioso y no nos ha podido gustar más. Se trata de un outfit muy cool a la par que sencillo en el que combina diferentes estampados y tendencias de la temporada. Por un lado, vemos que la modelo lleva una blazer de cuadros fluida. Por otro, las zapatillas blancas que no pueden faltar en nuestro armario de otoño. Lleva asimismo un bolso práctico tipo shopper en color negro. Pero lo que más nos ha llamado la atención han sido sus cropped flare pants. Unos pantalones tobilleros acampanados de estampado de leopardo que son pura tendencia.