La ex directora financiera de Faffe niega entregas de dinero a Villén para reponer los gastos con su tarjeta en prostíbulos

La ex directora de finanzas de la fundación pública Faffe, Ana Valls, declaró este miércoles como investigada en la causa que investiga gastos realizados con “tarjetas black” de la misma para fines ajenos a su destino, como los 32.500 euros presuntamente gastados por el ex director Fernando Villén en prostíbulos o los 8.109 euros en peajes de Sevilla a Cádiz por parte de su hermano Manuel Villén, también directivo de la extinta fundación. Valls aseguró que las cuentas de Faffe siempre fueron auditadas sin salvedades y que en la caja de la entidad no se produjeron “descuadres” ya que si se producían gastos “improcedentes” se exigía su devolución.

Fue la Fiscalía Anticorrupción quien pidió citar a Valls como investigada y no como testigo a raíz de un atestado de la UCO según el cual los 14.000 euros que Villén pagó con su tarjeta de Faffe en el club Don Angelo de Sevilla el 25 de marzo de 2010 y que al día siguiente fueron pagados en efectivo en el local para suprimir el cargo en la tarjeta salieron en parte de la propia caja de Faffe, al coincidir con extracciones de dinero contabilizadas sin destino comprobable. En su declaración este miércoles, “jamás” se entregó dinero en efectivo a Villén para reponer dicho gasto, según afirmaron varios letrados presentes en la declaración.

Hoy también declaró como investigado Manuel Villén por el gasto de 8.109 nuevos en peajes con cargo a una tarjeta de la fundación a su nombre si bien negó que dispusiera de una tarjeta personal de Faffe sino un dispositivo asociado al coche. Así, explicó que inicialmente el chófer pagaba el peaje y posteriormente pasaban automáticamente con un dispositivo de control automático del vehículo.

Aunque este miércoles estaban citados a declarar otros tres investigados, finalmente sólo lo han hecho ellos dos ya que ante la baja de la titular del Juzgado de Instrucción 6, María Núñez, y al estar el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana de guardia para juicios rápidos, se ha encargado de las declaraciones el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Sevilla, Álvaro Martín (precisamente quien acabó de cerrar la instrucción de la pieza política del caso ERE), que solo disponía de dos horas al tener guardia de incidencias a partir del mediodía.