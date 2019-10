Las listas de espera de dependencia “escondían” 21.000 solicitudes más

Las listas de espera de la dependencia siguen sacando a la luz solicitudes “ocultas”. La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ya advirtió al llegar al cargo de que podían encontrarse con solicitudes que no estaban contabilizadas, simplemente porque no se habían informatizado. Este lunes, a través de un comunicado, la Consejería ha confirmado que existen más de 21.000 peticiones antiguas que no constaban en los datos oficiales. Una parte corresponde a solicitudes para la primera valoración, pero también las hay reclamando la revisión del grado de dependencia concedido.

Esta cifra se une a los «34.373 andaluces que no están contabilizados en las estadísticas oficiales publicadas mensualmente» que ya denunció la Junta en marzo.

Igualdad ha detallado algunos de eso datos por provincias. En Sevilla, por ejemplo, se han encontrado 4.385 solicitudes “pendientes de grabación y que no aparecían registradas en el sistema”. Unas 3.400 son de iniciación del procedimiento de dependencia y otras 968 de revisiones de grado. “Estas más de 4.300 solicitudes no estaban contabilizadas en ninguna lista de espera, como sí lo estarán a partir de ahora, ya que estamos procediendo a grabar para que estas personas cuenten en el sistema y puedan acceder a las prestaciones y servicios a los que tienen derecho”, ha señalado Ruiz.

En la misma situación se encuentran 3.773 peticiones en Córdoba, pasando ahora a engordar la lista de espera. De ellas, “1.258 son solicitudes de iniciación del procedimiento de dependencia y 2.515 son de revisiones de grado”, según la Consejería.

En la provincia de Málaga, los afectadossuperan los 4.900, correspondiendo 1.392 a la primera solicitud y 3.532 a revisiones de grado.