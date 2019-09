Susana Díaz consuma su purga

El ex portavoz del PSOE en el Parlamento Mario Jiménez ha quedado fuera del reparto de las portavocías de este grupo en las distintas comisiones aunque finalmente será presidente de una y estará de vocal en otra, después de la remodelación llevada a cabo. Fuentes del PSOE andaluz aseguraron que Jiménez presidirá una de las comisiones (en el organigrama inicial no estaba incluido) y será vocal en otra, aunque no precisaron en cuáles. El ajuste tras la designación de José Fiscal como portavoz del Grupo Socialista, en sustitución de Mario Jiménez, se materializó ayer en el Parlamento, aunque habrá una nueva modificación para incluir a Jiménez como presidente de una de las cuatro comisiones que preside el PSOE. Se confirmó que la portavoz de la Ejecutiva del PSOE-A, la jiennense Ángeles Ferriz, también dejará de ser portavoz de la Comisión de Presidencia. Le sustituirá el diputado sevillano Carmelo Gómez. Ferriz pasará a ocupar la de Asuntos Europeos. Igualmente, se ratificó que la onubense María Márquez no seguirá como portavoz socialista de la Comisión de Educación y pasa a Fomento. La «renovación» que se deslizó «sotto voce» le ha costado el puesto a más de uno.