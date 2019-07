«Nuestro éxito se encuentra en que hemos arrancado la máquina de las inversiones»

Francisco Guarido es una de estas «raras avis» que planean aún en día por la política española. Y no sólo por que haya conseguido volver a repetir al frente de la Alcaldía por Zamora por mayoría absoluta, que es un hecho innegable, sino por que ha sido bajo las siglas de Izquierda Unida (IU), ante un profundo deterioro de la marca en el resto de España. Su carácter bonachón y dialogante, el hecho de huir de personalismos o detalles simples o de gran calado como bajarse el sueldo, han supuesto que los zamoranos aprueben con nota su gestión, y le hayan vuelto a otorgar su confianza para cuatro años más, «los últimos», confiesa a LA RAZÓN, en su despacho donde tiene un gran mural topográfico de la ciudad, como recordatorio diario de las grandes transformaciones que necesita.

-Vaya resultados que ha obtenido. ¿Se los esperaba?

-No. La verdad, es que ha sido muy sorprendente. A lo largo de todo el mandato anterior, las cosas nos han ido saliendo bien y fuimos tomando confianza en la gestión. Las encuestas nos daban una tendencia al alza, pero hemos sobrepasado todas las expectativas. Incluso en las porra del propio partido, que solemos ser generosos y poner de más, nadie lo acertó.

-Visto desde fuera no deja de llamar la atención. Ahora que hay que pactar en todos lados, Zamora, mayoría absoluta e Izquierda Unida. Vaya cóctel, ¿no lo ve así?

-Comprendo que es una cosa que se sale de lo normal en España. Pero somos concientes de que la gente ha votado una trayectoria, una gestión. La imagen que hemos dado desde el año 1991 ha sido de seriedad y de aceptación y nunca hemos sentido rechazo por parte de la gente. Hemos ampliado círculos y hemos llegado a esta situación tranquila.

-Normalmente se necesitan dos mandatos para sacar adelante los proyectos. No sé si este es el caso.

-Siempre se dice eso, pero es que en nuestro caso es verídico. Cuando nosotros llegamos en el 2015 nos encontramos un Ayuntamiento paralizado. Es verdad, que veníamos de una mala situación económica. Y no había ningún proyecto de inversiones en marcha. La situación ahora es más desahogada. Tenemos deuda cero y muchos proyectos abiertos y un recital de obras de envergadura, y algunas con retrasos de 10 ó 15 años. Y te puedo hablar del nuevo parque de bomberos, el cuartel de la Policía, el Mercado de Abastos, la rehabilitación de Puente Románico de piedra... Y por eso necesitamos otros cuatro años. Quien cogiera este Consistorio tenía un chollo, por que se lo dábamos prácticamente todo hecho.

-Y estos proyectos que me está contando, ¿han sido la clave para la mayoría absoluta?

-Por supuesto. El éxito nuestro es que la gente ha visto que hemos arrancado la máquina que estaba parada. Y hemos sabido llevar bien la economía.

-Paro, sangría poblacional, ¿cómo se está actuando desde el Ayuntamiento de Zamora en estos temas?

-Estas obras ayudan a crear empleo o las ayudas a domicilio que hemos incrementado. El gran problema de Zamora es el envejecimiento, la falta de empleo y la despoblación, y todo ello es un círculo. Trabajamos por paliar esta situación pero el Ayuntamiento es el que menos puede de las administraciones por que las competencias de las que dispone son muy limitadas.

-Y el hecho de no tener representación en el Parlamento regional, poco va a ayudar a Zamora.

-No ayuda nada. José Sarrión hizo un trabajo extraordinario pero jugó en nuestra contra todo el batiburrillo de confluencias. Somos un partido con honor, con historia, con referencia y con proyectos. Pero esto de juntarnos con unos y con otros no ha ayudado nada. Si se demuestra que no sumamos, no hay que forzar las cosas. Las siglas de IU se ha visto que no tienen un gran rechazo pero cuando nos aliamos con Podemos... Mi idea es volver a lo que éramos en 2014.