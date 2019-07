El PP pide la dimisión de Bargalló por los "espías" del catalán en las escuelas

Fernández reclama retirar las ayudas a Plataforma per la Llengua y denuncia un «Gran Hermano separatista».

El PP ha dado un paso al frente, ha tomado la iniciativa en el caso de la polémica por los «espías» de Plataforma per la Llengua en las escuelas para vigilar el uso del catalán entre el alumnado y ha pedido ya la dimisión del consejero Josep Bargalló (ERC) por permitirlo y «construir un auténtico Gran Hermano separatista». Así de claro se mostró ayer el líder del partido, Alejandro Fernández, quien recordó también la investigación abierta por el Consejo General del Poder Judicial sobre si la Generalitat accedió indebidamente a ordenadores de jueces. «Se empieza espiando a los alumnos en los patios de los colegios y a los jueces, y puede acabar espiándonos a todos en nombre de Cataluña», resumió.

En este sentido, el PP anunció un paquete de medidas al respecto «como retirar la subvención a la plataforma y dedicar esa cantidad a la eliminación de barracones», cifrada en 3,7 millones de euros anuales desde 2012, como adelantó «El Mundo».

El líder de los populares catalanes así lo pidió tras criticar que la Generalitat se haya «inventado una amenaza justificada» como la «desaparición del catalán» para que «se pueda espiar a los alumnos en los patios de los colegios», en alusión a un estudio publicado por la Plataforma per la Llengua en el que se incluía una «observación de incógnito» en 50 colegios de Cataluña para estudiar los «comportamientos lingüísticos» de los alumnos y sus profesores. «Los centros educativos no fueron informados de toda la realidad de la actividad» y tampoco «fue posible informar a nadie del propósito de la investigación para evitar el riesgo de la fiabilidad de los datos». Sin embargo, los responsables de Plataforma per la Llengua, la entidad impulsora del estudio, admitieron en la rueda de prensa de la semana pasada que sí avisaron a la Consejería de Educación de la Generalitat.

«No es una petición caprichosa», subrayó antes de recordar que «todo proyecto nacionalista acaba teniendo una deriva autoritaria» y que, en el caso del Govern, esta se ha manifestado con la «construcción de un Gran Hermano que atenta contra la convivencia y las libertades».

Por ese motivo, Fernández explicó que iniciarán los trámites para reprobar a Bargalló en caso de que no dimita y ha apelado a PSC y Ciudadanos para impulsar una comisión de investigación que depure responsabilidades y esclarezca quién dio permiso para el estudio.

Fernández también acusó a los partidos independentistas de crear «una alarma con la desaparición del catalán» y de elaborar «una estrategia planificada desde un punto de vista mediático» para «justificar cualquier privación de libertad».

«No les gusta Cataluña tal como es, sino que quieren la que sueñan y que acaba convirtiéndose en una pesadilla para el resto», lamentó.

Además de «espiar» a alumnos, el líder del PPC también aseguró que el Govern “ha vigilado” a jueces al acceder de forma indebida a sus ordenadores, tal como investiga desde la semana pasada el Consejo General del Poder Judicial, por lo que solicitóla comparecencia «inmediata» de la consellera de Justicia, Ester Capella (ERC) en el Parlament para dar explicaciones ante los grupos sobre esta nueva polémica que presuntamente salpica al Govern.