La ocupación hotelera se recupera en Barcelona tras el convulso otoño del “procés”

El presidente del Gremi d’Hotels de Barcelona, Joan Clos, ha pedido a los próximos responsables políticos de la ciudad que trabajen para mejorar la seguridad y el civismo, así como para atraer más congresos para potenciar el turismo “de hoteles de lujo”.

Lo ha reclamado este jueves en rueda de prensa, donde ha apuntado que como Gremi hacen una valoración positiva de la tendencia de ocupación hotelera entre enero y mayo “después de dos años malos y de momentos conflictivos que afectaron al sector”.

Así, ha anunciado que del mes de enero hasta mayo la ocupación en los establecimientos hoteleros ha sido de un 79,5% --lo que representa un 3,8% más respecto al mismo período en el año anterior--, mientras que el precio medio se ha situado en 129,9 euros, un 2,3% superior que en 2018.

Aún así, ha lamentado que el incremento no se haya producido en hoteles de lujo, a su parecer, por motivos como “el robo de relojes que se produjo en los hoteles el año pasado”.

Por esta razón, ha emplazado a los políticos a prevenir “al máximo” que haya robos, así como garantizar el civismo a partir del control del espacio público, en especial en zonas masificadas.

Además, ha atribuido la baja de ocupación en hoteles de lujo a la disminución de congresos y eventos que se realizan en la ciudad, y ha emplazado a trabajar para que haya más, dado que “demuestran una riqueza importante”. TASA TURÍSTICA

Ante anuncios en campaña electoral que a su parecer apostaban por duplicar la tasa turística, ha pedido que no se haga, dado que considera que pagar “cuatro euros por pareja” en hoteles que no son de lujo por un fin de semana no es negativo, pero perjudica a los visitantes de congresos.

“Si un grupo tiene que pagar hasta 25 euros más en tasas en hoteles de lujo, se pierde competitividad en relación a otras ciudades de España”, ha asegurado.

Con todo, Clos ha pedido al nuevo gobierno que respete la gestión público-privada que los ha hecho llegar “hasta aquí”, ha solicitado que les sigan apoyando y creyendo en ellos y ha apostado por mejorar Turisme de Barcelona.

“Es una herramienta importantísima, ha llevado el turismo hasta donde está, pero se tiene que gestionar mejor porque hay algunos aspectos que deben cambiar”, ha sostenido