Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de una menor de 13 años en Mataró (Barcelona). La niña fue encontrada en su casa, en un piso en el número 83 de la calle Burriac, en el barrio de Cerdanyola Nord de Mataró, este domingo a las 22 horas sin vida. Presentaba un corte en el cuello y había sangre en toda la estancia. Todas las hipótesis están abiertas a la espera de la autopsia.

La madre de la menor, de nacionalidad rusa, estaba de viaje y avisó a unos conocidos porque no sabía nada de su hija, de 13 años, ni de su hijo, de 16 años. Estos conocidos se llegaron hasta el apartamento, donde tuvieron un rifirrafe con los vecinos, que no los conocían y no los querían dejar entrar. Finalmente, un hombre entró en el inmueble por el balcón y se encontró a la menor, indicaron fuentes de los Mossos d’Esquadra.

La niña fue encontrada en el suelo en una habitación de la vivienda, donde vivía con su madre y su hermano, y ahora se investigan las circunstancias de lo ocurrido. La policía catalana busca al hermano de 16 años, que no se sabe dónde está.

Este domingo la comisión judicial de guardia de Mataró --magistrada, letrada de la administración, fiscal y forense-- se trasladaron a la vivienda para proceder al levantamiento del cadáver, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 3 de Mataró, que mantiene la causa bajo secreto y, en este momento, está pendiente del informe de autopsia.

