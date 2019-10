Protocolo antidopaje y antitramposos

Como novedad, en esta edición se estrena un nuevo protocolo antitramposos para evitar que se dupliquen dorsales o que se corra sin ellos. La organización aportará 25.000 euros a la Athletics Integrity Unit, el organismo de la IAAF, para realizar controles por sorpresa a sus principales corredores invitados, detectar prácticas ilegales y acciones fraudulentas, tanto en le Medio Maratón como en el Maratón que se celebrará también en Valencia el 1 de diciembre

Además, la organización no invitará en 2019 a atletas que hayan sido sancionados en firme por dopaje y anunció que exigirá la devolución completa de los premios que haya podido obtener un atleta en estas pruebas si la federación anula sus resultados deportivos tanto en los controles de la prueba como con posterioridad en su pasaporte biológico.

Esta situación podría darse con Abraham Kiptum, que logró el récord del mundo del medio maratón en la última edición de esta prueba (que fue superado este septiembre) pero que el pasado mes de abril fue suspendido provisionalmente por la IAAF por irregularidades en su pasaporte biológico.

«A raíz de unos controles fuera de competición surgieron alteraciones en su pasaporte biológico. En el tema del dopaje en Valencia lo tenemos claro», señala Paco Borao, responsable de la prueba que organiza la SD Correcaminos.

La retirada de estos corredores la hacían voluntarios y auxiliares de seguridad y ahora se realizará con agentes de Prosegur y con agentes de la Policía, que abrirán un procedimiento legal contra ellos. Para esta edición el número de efectivos de la Policía local pasará de 148 a 200 y el de voluntarios de protección civil de 40 a 60.

También se han establecido medidas de sostenibilidad, pues se han suprimido las 17.500 bolsas de plástico para los corredores por otras reutilizables.

Además, participarán en la carrera 40 mujeres con cáncer del colectivo «corre en rosa» y la entidad solidaria con la que se colaborará este año será FUVANE, la fundación valenciana para la neurorehabilitación, que recibe donaciones de los inscritos y un euro por cada corredor que acabe la prueba por parte de la organización.

Rubén Aldás, un joven con parálisis cerebral, participó en la presentación de la prueba y señaló que para él, el deporte «es una forma de superación que hace que cada uno con su capacidad pueda alcanzar metas como cualquier otro». «En mi casa siempre me han enseñado a levantarme y a seguir adelante y en este camino he tenido la fortuna de encontrarme con el deporte, que me ha enseñado mucho, como la constancia y el compañerismo. No pienso ponerme límites a nada, cuanto mas sueñes más lejos llegarás».