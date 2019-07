Los Tauroni aseguran que Anticorrupción les exigió mentir para alcanzar un pacto

Los hermanos Tauroni, César Augusto, y Arturo, utilizaron ayer su última palabra en la postrera sesión del juicio de la causa Cooperación, en la piezas dos y tres, que ayer quedó visto para sentencia.

Tanto el uno como el otro dijeron que la Fiscalía Anticorrupción les había exigido que mintieran para alcanzar un pacto que pudiera ser beneficioso para sus condenas. «La verdad, no interesaba», explicó Augusto Tauroni, quien dijo que era muy duro «que te visite un fiscal en prisión y te muestre la puerta de salida y le tengas que decir que no puedo decir eso, porque no es cierto». El fiscal en cuestión fue mencionado con nombre y apellidos por los dos acusados: Vicente Torres. Hoy Torres ocupa la plaza de magistrado a proposición del Parlamento ,en el Tribunal Superior de Justicia. Su nombramiento fue respaldado por el tripartito gobernante.

El mayor de los Tauroni, Augusto, explicó que «al final, por diversas consideraciones admitimos la tesis de la Fiscalía, pero no entendí que se metieran cosas que no eran ciertas», y explicó que «por eso, aquí no coincide lo que dice el pacto con la prueba practicada. Podré haber hecho dos, pero no veinte. Al final hemos tenido que aceptar diez»

Tanto uno como el otro reconocieron los errores: «sé que cometí un error, no hay palabras para explicar cuánto lo siento».

Por su parte, Arturo Tauroni también pidió disculpas públicas y cargó, al igual que su hermano contra Joaquín Blasco, sin parentesco con Rafael Blasco, y extrabajador de Hemisferio a los que los Tauroni acusan de estar detras de los delitos de los que se les acusa a ello «por un pacto con la fiscalía». Arturo Tauroni dijo que «todo lo que se me imputa a mí, son cosas que ha hecho él». Y tildó de «kafkianas» las reuniones con Anticorrupción: «ya sabes lo que tienes que decir», afirmó que le decían.

Por su parte, Rafael Blasco dijo en su alegato final que «nada de lo que aquí se ha actuado, está desconectado de lo que fui objeto en el TSJ. En la declaración de hace ocho años se recogen las mismas circunstancias y actuaciones; me preguntaron por todas las convocatorias, todas las personas, todas las entidades». Blasco también insinuó no estar de acuerdo con el pacto alcanzado, si bien omitió referencias a la Fiscalía: «la conformidad en la que me ratifico la he hecho con todo el dolor de mi alma, y me ratifico porque los acuerdos son para respetarlos, pero yo no he formado parte en la vida, de ninguna trama delictiva. Una cosa es acusar y otra difamar», y acusó de dañar la cooperación, aquellos que dicen defenderla.

Admiten los hechos a cambio de rebaja de penas

En el caso de Blasco y el empresario Augusto César Tauroni, la Fiscalía reducía la petición inicial de penas de cárcel de 16 y 22 años de cárcel respectivamente a tres años y medio. Blasco reconocía en el acuerdo haber cometido los delitos de malversación de caudales, prevaricación y falsedad en la trama de altos cargos de la Administración y empresarios que supuestamente desvió cinco millones de euros públicos destinados a proyectos solidarios. El empresario Augusto César Tauroni admitió la comisión de la totalidad de los hechos.