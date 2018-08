Casanova demanda a Riu y pide paralizar las obras

No se cumple ni un año del inicio de las obras en el emblemático Edificio España y la polémica vuelve a cernirse sobre él. Baraka, la sociedad del empresario murciano Trinitario Casanova, ha presentado una demanda ante los juzgados de Primera Instancia de Madrid contra la cadena de hoteles Riu, la empresa que, finalmente, se quedó con el imponente inmueble.

Aunque desde Baraka no han querido hacer ninguna declaración, este diario sí ha podido acceder al documento de la demanda. De acuerdo con la compañía murciana, han decidido acudir a la Justicia «por negarse a escriturar 15.000 m2 comerciales del Edificio España ya comprometidos a favor de Baraka». De acuerdo con Casanova, en junio de 2017 este grupo «vendió la sociedad propietaria del edificio a la cadena hotelera, firmando ambas partes un documento por el que Baraka pasaría a ser propietaria de la zona comercial una vez que se avanzara en la construcción del edificio y se realizaran la declaración de obra nueva y la escritura de división horizontal independiente», recoge un comunicado enviado por la compañía demandante.

Éstos son los principales argumentos que esgrime Casanova para solicitar la paralización de las obras de reforma del edificio «tras comprobar que no se están realizando conforme al proyecto pactado y a los informes correspondientes».

Cabe recordar que la cadena Riu fue la que, definitivamente, terminó quedándose con el inmueble, tras pasar primero por la empresa china Wanda que le vendería el recinto al grupo de Trinitario Casanova para que éste se lo vendiera, de nuevo, a la compañía hotelera cuya intención es abrir en él el primer hotel en España de su línea urbana Riu Plaza, previsiblemente a mediados de 2019.

Tras el anuncio de demanda de Casanova, Riu envió otro comunicado de respuesta en el que niega las acusaciones. «No es cierto que Baraka tenga ningún contrato de derecho a compra o a escriturar la zona comercial del Edificio España», aseveran. Según la cadena mallorquina, «lo que Baraka firmó con Riu en el momento de la compra fue un contrato de mandato, no representativo, de venta para la búsqueda de inversores de la zona comercial que no ha cumplido, pese a reiterados requerimientos por parte de Riu». Asimismo, aseveran que este acuerdo «simplemente daba un periodo para que Baraka buscara inversores para adquirir los 15.000 metros cuadrados de zona comercial (parte de las dos primeras plantas) a cambio de la correspondiente comisión». Por ello, consideran que el contrato se ha incumplido, por lo que «Riu ha iniciado de forma directa un proceso de venta con un fondo inversor español». Lo que significa que Casanova no podrá explotar comercialmente el Edificio España.

Riu también advierte de que puede reclamar daños y perjuicios «en lo que afecte a la pretensión de paralización de la obra».