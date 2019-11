La Policía Nacional ha detenido a tres individuos como presuntos autores de un delito de estafa a un matrimonio de ancianos. Se hacían pasar por mecánicos de coches. Vestían monos de trabajo y prendas con logotipos de prestigiosas marcas de vehículos. Y hacían creer a sus víctimas que su automóvil presentaba una importante avería.

Las abordaron en las proximidades del cementerio de la Almudena les indicaron que el turismo en el que viajaban presentaba una rueda en malas condiciones y debían dirigirse de inmediato a un taller para no tener un grave accidente. Es en ese momento cuando se ofrecieron como mecánicos profesionales manipulando y reemplazando una pieza para la supuesta reparación del neumático. Momento en el que entra en escena el tercer integrante presentándose como ingeniero y corroborando la avería. Al finalizar solicitaron el pago de 3.080 euros por el trabajo realizado.

Los hechos se produjeron a finales del mes pasado cuando el matrimonio circulaba por el distrito de Ciudad Lineal y se percató de que dos personas reclamaban su atención para que pararan. Les dijeron que era necesario que sustituyeran una pieza para no tener un accidente. Se ofrecieron como mecánicos y contaron con la presencia de un tercero que como supuesto ingeniero confirmó el problema. La estafa fue perpetuada de “manera cuidadosa”, como indica la Policía. Los autores desarrollaron un papel acordado y ensayado para no generar sospechas en sus víctimas. El matrimonio en ningún momento pudo observar las maniobras realizadas por estos individuos en la parte trasera de su coche. Cuando estos manifestaron que no poseían en ese momento la cantidad requerida estos individuos se ofrecieron a acompañarlos a varias entidades bancarias para poder hacer la extracción del dinero. No satisfechos con conseguir 600 euros en efectivo, importe máximo que les ofrecieron los cajeros automáticos, los individuos intimidaron a las víctimas para recibir el dinero restante.

Tan solo veinticuatro horas después de interponer la denuncia, los agentes lograron localizar con éxito y arrestar a estas tres personas como presuntos autores de un delito de estafa