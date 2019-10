El PSOE de Madrid estudia la “expulsión” de la alcaldesa de Móstoles

El secretario general del PSOE-M ha anunciado hoy en la sede de los socialistas madrileños que la Ejecutiva ha puesto en manos de la Comisión Regional de Ética los últimos casos de “enchufismo” de la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse. De esa investigación podría dar como resultado la “expulsión” de Posse del partido. “Aunque estoy convencido de que no ha habido nada ilegal, las actuaciones no son éticas. Algunos nombramientos me parecen obscenos. No podemos tomar ninguna medida sin la Comisión de Ética. Tenemos que dar a los altos cargos la oportunidad de defenderse. Es posible que se hayan incumplido normas del código ético. Hay aspectos que nuestra propia existencia como socialistas nos obligan a actuar. Presumimos de poner el listón de ética muy alto”, ha asegurado Franco.

Franco ha asegurado que muchos militantes “nos ha pedido su cese. Pero eso no podemos hacerlo, está en sus manos dimitir o no, el situarse a un lado y dejar que la Comisión realice su investigación”. Así, Posse podría ser expulsada del partido, pero tendría que ser ella la que renunciara a su acta.

“Hasta que no haya una información adecuada, no podemos tomar una decisión. Si la Comisión solicita su dimisión, no tengan en duda de que la pediremos”, ha añadido Franco.

Posse ha afrontado en menos de un mes cuatro ceses y/o renuncias de cargos de libre designación debido a las acusaciones de nepotismo. La primera renuncia, el pasado 12 de septiembre, fue la de su hermana, Laura Posee, designada como coordinadora de redes sociales del Ayuntamiento, cargo que le iba a suponer una retribución de 52.000 euros anuales. La segunda, un día después, la de su tío, Vicente Posse, que ascendió de auxiliar en el área de Cultura a director técnico administrativo de Deportes, puesto por el que iba a recibir un complemento adicional de 1.607 euros. La tercera, este pasado jueves, de Alicia Domínguez, amiga personal de Posse y coordinadora de Gabinete de Alcaldía. Y la cuarta, aquel mismo día, de Luis Vázquez, nombrado gerente del Instituto Municipal del Suelo (IMS) pese a su poca experiencia en gestión y que coincidió con Alicia Domínguez en la Fundación de la Universidad Rey Juan Carlos. A estos hay que añadir un quinto en sospecha: Gonzalo Sánchez Oliva, señalado como ex pareja de Noelia Posse, que ha pasado a forma parte del Grupo de Intervención Especial del Consistorio, lo que le ha supuesto un complemento de 800 euros al mes. Además, un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid acaba de solicitar la revocación del nombramiento de su gerente de Urbanismo, Jesús Miguel Espelosín, por no reunir los requisitos de acreditar una experiencia profesional previa en el sector de 15 años.

Ayer, en una entrevista concedida a la Cadena Ser, Posse se refirió a la existencia de una «conspiración» contra ella. Primero por parte de PP, Cs y Vox, que pedirán un Pleno extraordinario para pedir su revocación. «Están intentando pervertir la democracia y ganar con medidas verdades y con mentiras lo que no han conseguido con los votos», dijo Posse, que ve una «caza de brujas contra su persona». Sin embargo, también «tiró» contra su partido. Si bien no quiso dar esos «nombres» a los que aludió, su intención es trasladarle su queja al PSOE. «Yo no voy a ser como ellos, yo no voy a ir a la radio a decir mentiras y sí a usar los cauces del partido», aseguró. Hay que recordar que José Manuel Franco se refirió a la pérdida de confianza en ella también en una entrevista en la Ser.