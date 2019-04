La lengua de Cristo se habla en Madrid

La película estadounidense «La Pasión de Cristo», dirigida por Mel Gibson, apareció en 2004 en la lista de los diez filmes con mayor recaudación de todos los tiempos. Pero lo que no sabe el director autraliano-estadounidense es que su obra cinematográfica ha sido tan inspiradora para muchas personas como para matricularse en la universidad eclesiástica San Dámaso, en Madrid, para estudiar expresamente la lengua de Cristo: el arameo clásico, que se habla en la película. «Me sigue sorprendiendo que haya gente interesada en aprender esta lengua y el foco de atracción sigue siendo la película», explica Cayetana Johnson, profesora de Arameo, Hebreo bíblico y Literatura judeo rabínica en la universidad perteneciente al Arzobispado madrileño.

Es viernes y Cayetana tiene tres estudiantes en clase. Los alumnos leen el libro de Daniel en el contexto de la deportación babilónica del 587 antes de Cristo. Cada alumno lee unos párrafos que se refieren a Nabucodonosor y los traduce en voz alta. Arrastra vocabulario de la administración de la época acadia y sumeria, dice la profesora. Pero no sólo se traduce. Se hace un estudio morfosintáctico, gramatical y etimológico. Y es que si no se entiende precisamente el lenguaje etimológico del profeta Daniel «no se puede comprender lo que está escrito y muchas expresiones y giros del propio Jesús de Nazaret», explica Cayetana.

«Estudio Arameo porque es la lengua que habló Jesús. Rezar el Padre Nuestro todos los días y hacerlo con las mismas palabras que él, es algo muy distinto a hacerlo en nuestra propia lengua, es decirlo como sonaba de sus labios y, para mí, es una motivación muy profunda», explica Eduard Merlo, uno de los alumnos.

Nathael, otro de los alumnos, lleva varios años estudiando arameo, pero también tiene conocimientos de hebreo y griego bíblico. Asegura que siempre ha tenido inquietud por aprender las antiguas escrituras «pero para conocerlas hay que ir a la legua originaria y al contexto histórico para aplicarlo en la sociedad de hoy en día».

La lengua de Jesús ya no se habla en ningún lugar del mundo, salvo en Madrid y Malula, la ciudad siria cristiana situada a menos de 60 kilómetros al norte de Damasco donde se concentra una de las comunidades más antiguas de cristianos. Pero no sólo es posible estudiar arameo en esta universidad situada en el corazón de Madrid, a escasos metros del Viaducto, también es posible matricularse en 14 lenguas, la mayoría muertas, como el sumerio, acadio, etrusco, paleoeslavo, copto, egipcio clásico, sumerio, georgiano, persa medio, siríaco o georgiano clásico. El acceso es libre y no requiere estar matriculado en un grado, licenciatura o máster. Dominar estas lenguas depende del tiempo que se invierta, pero se calcula que una persona podría leer, tras tres años de estudio, casi todos los tipos de textos acadios y sumerios.