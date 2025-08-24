Madrid: estos son los distritos con mayor número de fuentes

Las fuentes de agua potable son, durante estos días, una de las grandes armas contra el calor que despliega la ciudad de Madrid: un total de 2.251 se encuentran dispersas por los 21 distritos de la capital, dando un respiro tanto a madrileños como turistas.

Moncloa-Aravaca se pone a la cabeza de los distritos con mayor número de fuentes, con 222, según datos del Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid, consultados por Europa Press. Y lo hace sin ser el distrito más poblado de la capital, título que ostenta Carabanchel con sus 280.685 habitantes a tenor de las modificaciones en el padrón que tuvieron lugar durante el año pasado en cuanto a nacimientos, defunciones, altas y bajas. Carabanchel se queda con 104 fuentes. A la cola del listado se encuentra Chamberí, con únicamente 41.

Según el reparto de distritos más poblados, a los 260.178 vecinos de Puente de Vallecas le corresponden 124 fuentes públicas, a los 257.495 de Fuencarral-El Pardo un total de 195 y a los 254.161 de Latina hasta 110.

Los distritos menos poblados son Moratalaz, con 96.075 vecinos y 76 fuentes; Vicálvaro, con 95.233 residentes y 62 fuentes, y Barajas, con 50.539 vecinos y, sin embargo, 115 fuentes.

Si bien son 2.251 las fuentes distribuidas por la ciudad, no todas están operativas. El mismo Ayuntamiento informa de que sí lo están 2.193, una información que se puede encontrar actualizada en la aplicación Madrid Móvil, que se puede descargar desde Play Store en Android o en App Store para iPhone. El histórico de datos del portal Datos Abiertos de la web municipal sobre fuentes de agua potable se inicia en el 2016, año en que la ciudad sumaba 1.525 fuentes, en el 2017 la cifra asciende a 1.605, en 2018 sumaba 1.657 puntos de agua y en 2019 un total de 1.777 surtidores. Durante los años 2020 y principios del 2021, el Ayuntamiento mantuvo cerradas las fuentes públicas de la ciudad a causa del estallido de la pandemia del Covid-19. Pese a ello, en 2020, Madrid registraba 1.929 fuentes y en el año 2021 1.986 puntos de agua potable.