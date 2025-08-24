El tiempo para hoy domingo en Madrid: ascensos hasta los 34ºC

Los termómetros madrileños vuelven a subir. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este domingo apunta a unas temperaturas máximas en ligero ascenso en el sureste de la región, con hasta 34ºC. Los cielos estarán poco nubosos o despejados, con intervalos de nubosidad media y alta a partir del mediodía, mientras que el viento soplará flojo variable, de componente sur y más intenso durante las horas centrales.

Los termómetros oscilarán entre los 21ºC y los 33ºC en Madrid; los 19ºC y 34ºC en Alcalá de Henares; los 17ºC y los 35ºC en Aranjuez; 17ºC y los 31ºC en Collado Villalba; los 21ºC y los 34ºC en Getafe y 18ºC y los 34ºC en Navalcarnero.