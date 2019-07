Resaca tras el Orgullo: orines y basura

La asociación de vecinos a la que pertenece lleva años reivindicando que se cumpla la normativa de ruido, pero no lo consiguen . Por ello, desde la asociación tienen clara una cosa: «Si en la próxima edición, la de 2020, vuelven a no aplicar la normativa y controlan los ruidos, iremos a los tribunales».

Además de los decibelios de más que deben aguantar los vecinos durante estas celebraciones, tienen dos problemas más: los orines y las basuras que quedan tras las horas de diversión. «El problema de olores por los pises no mejora, seguimos igual de mal año tras año. Y todo ello pese a los 933 baños que han instalado. Con cada edición colocan más, pero el problema sigue siendo el mismo porque no los están usando. Huele tan mal que hay zonas por las que al pasar te lloran los ojos», explica el portavoz. Por ello, no descartan acudir al Pleno del distrito para cuestionar el coste de estas instalaciones que, desde su punto de vista, no están siendo efectivas.

Otra de las consecuencias que cada año acarrean las celebraciones del Orgullo es la gran cantidad de residuos que se generan. «Este año no se han visto las calles tan sucias», reconoce Esteban, pero se siguen acumulando toneladas de plásticos, a pesar de que organismos como Greenpeace y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (Felgtb) habían animado a los asistentes a que el Orgullo se convirtiera en una fiesta «libre de plásticos». Y es que, pasadas las seis de la mañana, la zona de Gran Vía o todo el entorno de la plaza Pedro Zerolo y de la puerta del Sol se convierten en un gran vertedero. En ese momento el operativo de limpieza diseñado por el Ayuntamiento entra en acción.