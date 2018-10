Las 1.600 plazas que se pierden por Madrid Central

El área de Madrid Central, el equivalente a 472 Bernabéus, se convertirá en un área de aparcamiento en superficie casi exclusiva para los residentes y sus invitados. Los contaminantes no pueden entrar, los híbridos podrán hacerlo, pero por dos horas como máximo y tras pagar la cuota correspondiente, y solo los eco podrán aparcar a sus anchas por cero euros, pero no llega al 1% el número de madrileños que tiene un coche de estas características. Así las cosas, el Ayuntamiento prevé una limitación de las plazas en superficie. Sus previsiones son que podrán estacionar en la calzada 8.000 vehículos, con lo que se perderían 1.600 plazas de aparcamiento de la zona SER.

El Consistorio considera que esta circunstancia va a ser más ventajosa para los residentes porque van a encontrar aparcamiento más fácilmente. Parte de la idea de que por cada dos ciudadanos que viven en el centro hay una plaza SER, aunque, probablemente, no resultará tan satisfactorio para el Ayuntamiento a la hora de recaudar las cuotas de aparcamiento de las 1.600 plazas perdidas. Mientras, los vigilantes del SER están a la espera de la formación necesaria para conocer las nuevas reglas del juego que impone Madrid Central. «De momento nos han dicho que no hay problemas de despidos, pese a que habrá menos plazas, porque tendremos que seguir vigilando aunque quienes ocupen los aparcamientos principalmente sean residentes», explica una trabajadora del sindicato CSIF.

Los vigilantes del SER esperan recibir formación a lo largo del mes de noviembre y no será hasta abril cuando se pase de informar al usuario a multar.

El Departamento de Planeamiento Viario del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento estima que la puesta en marcha de Madrid Central suprimirá aproximadamente un 20% de los vehículos que utilizan las vías del centro de la ciudad. Es precisamente el porcentaje de coches que atraviesa el centro de la capital.

Curiosamente, Madrid Central tiene como objetivo poner coto al vehículo contaminante para mejorar la calidad del aire en la zona centro pero, curiosamente, son los residentes en esta zona los que disponen de vehículos más antiguos. Según los cálculos municipales, más de uno de cada tres no tiene distintivo ambiental. No obstante, se calcula que la reducción de kilómetros recorridos en el distrito centro se situaría en el 37% aproximadamente. Eso implicaría una reducción de emisiones contaminantes de óxidos de nitrógeno en la zona centro cercana al 40%, una cifra que no deja de ser estimativa, ya que el propio Ayuntamiento ha reconocido la complejidad de cuantificar la reducción en las concentraciones de dióxido de nitrógeno en el aire y dar una cifra con precisión.

Mientras, Madrid Central sigue enfrentando a los grupos políticos. Cs y PP volvieron a exigir su paralización mientras que Podemos y PSOE solicitaron a la Comunidad que refuerce el servicio de metro que sea preciso para la aprobación del plan. El diputado de Cs Alberto Reyero recordó que para el próximo Pleno llevarán la iniciativa que exige la paralización de la entrada en vigor de Madrid Central, porque consideran que se ha hecho «de manera precipitada y no se ha contado con las familias ni con la sociedad civil en su conjunto», informa Ep. El portavoz del PP, Enrique Ossorio, también criticó la «improvisación» del Consistorio frente a las reclamaciones de comerciantes o familias que llevan a los niños al colegio y exigió que se pongan encima de la mesa los estudios que justifiquen su puesta en marcha.

Carmena, sin embargo, comparó la oposición que generó la Ley Anti Tabaco al rechazo que genera Madrid Central. Una ley que supuso un «gran avance cuando pensamos que el tabaco era contaminante... La medida de reducir el tráfico en el centro es beneficiosa para todos los ciudadanos, mejoraremos su salud», dijo en respuesta a quienes exigen su paralización.

Los municipios también se han sumado a la «guerra» del Madrid Central. El alcalde de Alcorcón, David Pérez defiende hoy su paralización hasta que haya consenso.