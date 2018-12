Los afectados por Madrid Central: Al taller con la cita impresa

Los talleres mecánicos están viviendo una auténtica pesadilla con el inicio de Madrid Central. Reunidos con el Ayuntamiento de Madrid en diversas ocasiones, tanto con la Asociación de Talleres de Madrid (Asetra) como de forma particular, los propietarios de estos negocios se encuentran desamparados ante la falta de colaboración e información de cómo dar paso a sus clientes, cuyos vehículos no tienen etiqueta ambiental. Hasta el punto de que, apenas dos días antes de su entrada en vigor, Asetra tuvo que hacer un llamamiento urgente a todos sus asociados y también a los talleres que no engloban ante las informaciones que les llegaban de que la Policía Municipal impediría el paso a aquellos vehículos que no tuvieran distintivo ambiental desde el día de arranque de la nueva Área de Prioridad Residencial (APR).

«Ante la falta de información les recomendamos que se comunicaran con sus clientes por correo electrónico para que llevaran una prueba física de que acceden a Madrid Central porque tienen una cita en el taller y también a los que no se encuentran en la APR pero sí en su área de influencia para que les explicaran cómo llegar sin ser multados», aseveran desde Asetra, que tienen contabilizados en torno a una docena de talleres en Madrid Central –la mayoría de motos– pero que suma 120 más en su entorno en tanto están afectados directamente por las restricciones de tráfico. «Nos llaman talleres de otros distritos porque no tienen claro si les afecta o no».

Pese a que el día antes de su entrada en vigor la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, aseguró que los controles policiales iban a ser informativos y no un filtro hasta que, ya en enero, se pongan en funcionamiento las cámaras de control de Madrid Central, también afirmó que «la norma obliga desde el primer día», de modo que los propietarios de talleres han tenido que insistir a sus clientes para que accedan a la cita sin miedo. «Estamos todos asustados porque no sabemos cuáles son los límites ni si podremos seguir trabajando», cuenta Mari Paz López, de Vespa Roma, que tiene entre sus clientes numerosos propietarios de motocicletas «vintage» que «funcionan perfectamente», pero que ya no saben si van a poder llevar a reparar a su taller. «Ni mis empleados, que tienen motos sin etiqueta, van a poder venir a trabajar».

Lo mismo le ocurre a Inma, del taller de motos Parmotor, que calcula que en torno a un 30% de sus clientes provienen de fuera del distrito y no cuentan con el distintivo ambiental de la DGT. Además, se muestra indignada con la falta de organización por parte del Ayuntamiento. «Se supone que iban a poner un enlace o un programa para que pudiéramos registrar allí las matrículas de los clientes y no sabemos ni cuándo ni cómo, ni dónde», denuncia.

La desinformación es tal que incluso los talleres que han acudido al Consistorio a preguntar cómo deben actuar se han encontrado la callada por respuesta. «Todavía no tenemos la información, fui a Línea Madrid y no me lo supieron explicar», asegura José Luis, de Talleres de la Osada, que atiende cada mes a una veintena de clientes cuyos vehículos no tienen etiqueta ambiental.

Para evitar la pérdida de negocios y de puestos de trabajo, desde Asetra han pedido a sus asociados que hagan un registro de todos los vehículos que atienden sin distintivo ambiental. «Para demostrarle al Ayuntamiento que nos condenan al cierre si a partir de 2020 ya no podemos tener clientes con motos y coches sin etiqueta».