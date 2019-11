Madrid: agentes de Movilidad se plantearán «medidas de presión» si no se cumple su convenio

El sindicato SPAM de agentes de Movilidad, federado en CSIT y mayoritario en el sector, se planteará «medidas de presión» en caso de que no se «renegocie al alza» el actual preacuerdo convenio aprobado en referéndum y firmado el pasado mayo de 2019, según confirma a LA RAZÓN su portavoz, Jorge Muñoz. El motivo es que la Dirección General de Movilidad les indicó que un informe de Intervención del Órgano de Control se mostraba «desfavorable» a dicho acuerdo.

El complemento por domingos y festivos es uno de los puntos en debate. Sin embargo, la Dirección General de Movilidad también comunicó a los agentes su «disconformidad» con otras cuestiones como la «compensación horaria de las horas adicionales de formación» o las «jornadas de descanso por la no reducción horaria en San Isidro y en el periodo estival» entre otras muchas cosas.

Según relata Muñoz, CSIT interpuso una demanda judicial por el impago de la cuantía reflejada en el Convenio General del Ayuntamiento de Madrid 2019-2020. Concretamente, por el incumplimiento del artículo 13.5, en el que se especifica un complemento retributivo por valor de 54,79 euros que deberían abonarse por cada domingo o festivo trabajado, independientemente de cualquier otro acuerdo acordado en mesa sectorial. Desde el sindicato subrayan que este punto estaba firmado desde el último acuerdo 2019-2022.

Tras la denuncia, el Ayuntamiento de Madrid convocó una Comisión de Seguimiento del Acuerdo para tratar este punto, sin que todavía se haya alcanzado una solución. El sindicato recuerda que la Dirección General de Movilidad todavía no les ha facilitado el informe que se iba a realizar al respecto. «Esperemos que se siga adelante con lo acordado en el Convenio General y que no se haya caído en la tentación de hacer ninguna “interpretación retorcida” para que este dinero no llegue a los trabajadores», señalan.

Como explican desde SPAM, los agentes de Movilidad «llegaremos hasta donde haya que llegar para que no se elimine ningún derecho de los que firmamos hace tres años». Así, indican que las «medidas de presión» a adoptar podrían tener lugar en la inminente campaña de Navidad o en la Cumbre del Clima que se celebrará en la capital del 2 al 13 de diciembre. «Estos incidentes no hacen más que desmotivar a los trabajadores», indican desde el sindicato.