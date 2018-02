Medio Ambiente acusa a Madrid de ocultar su plan contra el NO2

España tiene de plazo hasta este viernes para enviar a la Comisión Europea las medidas que pondrá en marcha en los próximos meses para cumplir con los objetivos en materia de calidad del aire marcados por la UE. Si el Gobierno no convence a Bruselas se expone a fuertes sanciones. En el centro del problema español están los altos niveles de NO2 y de partículas contaminantes registrados en Andalucía, Asturias y Cataluña así como en la ciudad de Madrid. En el caso concreto de la capital, la ministra de Medio Ambiente, Isabel Tejerina, admitió ayer que «le sorprendió mucho» que el Ayuntamiento no les informara de las nuevas medidas que el equipo de Manuela Carmena pretende incluir dentro del protocolo anti contaminación y que fueron avanzadas por Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente, en el Pleno de la pasada semana. De hecho, ayer, el departamento de Tejerina seguía sin tener dato alguno del plan de Carmena para rebajar la contaminación.

El origen del desencuentro entre el Ministerio y el Ayuntamiento hay que buscarlo en una reunión que tuvo lugar el 23 de enero. Ese día, el director general de Calidad y Evaluación Ambiental se citó con las comunidades afectadas y con el Ayuntamiento de Madrid. Desde el Ministerio precisan que ese encuentro tenía como objetivo preparar la reunión que una semana más tarde tendría en Bruselas la secretaria de Estado con el comisario de Medio Ambiente para evaluar a España. Es en esa reunión preparatoria en la que, según el Ministerio, la portavoz del Ayuntamiento no informó de su intención de endurecer el protocolo anti NO2. Un silencio que provocó que una semana más tarde, –justo el día en el que Sabanés daba cuenta de las nuevas medidas incluidas en el borrador del nuevo protocolo– el Ministerio no pudiera informar a Bruselas de estos avances. «No oculto que nos chocó un poco que mientras teníamos la reunión con su información, contaran a la prensa unas nuevas medidas que no nos habían facilitado para defender su actuación ante Bruselas», aseguró ayer la ministra sobre esta polémica.

Desde el Ayuntamiento de Madrid precisan que en una reunión celebrada en noviembre, ya informaron al Ministerio y a la Comisión de su intención de revisar el protocolo y que, en todo caso, las líneas fundamentales de estos cambios se avanzaron en el Pleno en respuesta a la pregunta de un grupo municipal. Desde Cibeles lamentan que la ministra Tejerina no haya accedido nunca a reunirse con el Ayuntamiento a hablar de calidad del aire, niegan que el Gobierno central no tenga competencias en la materia y recuerdan que la UE ha reclamado al Estado que actúe.