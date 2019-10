Móstoles: una alcaldesa contra las cuerdas

Pase lo que pase, Noelia Posse tardará en olvidarse de esta semana que, afortunadamente para ella, ya toca a su fin. Desde el mismo lunes, el Ayuntamiento que todavía rige ha sido protagonista diario de una escandalosa situación que ha puesto contra las cuerdas tanto a ella como a su partido. A la primera edil de Móstoles se le ha acabado el crédito empezando dentro de su formación, el PSOE-M, que decidió suspender cautelarmente su militancia harto de su «enchufismo»; también en sus socios de Gobierno, Más Madrid Ganar Móstoles, que ante la mancha que supone sustentarla en el Consistorio han decidido abandonar el tripartito que conformaban junto al PSOE y Podemos, dejando a Posse en minoría; y, por supuesto, en la oposición, con Ciudadanos liderando una moción de censura para desbloquear un escenario que raya en lo absurdo. Pero, quizá, lo que más duele a Posse es que su crédito se ha terminado entre los propios mostoleños. Los mismos que la votaron mayoritariamente el pasado 26 de mayo y que le otorgaron diez escaños, permitiendo revalidar el bastón de mando. Esta semana ha sido la alcaldesa ausente: prácticamente no ha salido de su despacho y apenas ha pisado la calle, temerosa de los abucheos de sus vecinos. Como colofón a una situación estrambótica, este pasado viernes se denunció un robo de documentos y expedientes pertenecientes al área de Recursos Humanos del Ayuntamiento. Unos documentos que procedían del área de Urbanismo. En la denuncia constaba que se había forzado un armario. No era una noticia que ayudara precisamente a calmar las aguas en el municipio madrileño.

Ante una situación así solo cabría una solución: abandonar la Alcaldía por decisión propia, algo que no han dejado de pedirle, de forma velada primero y explícita después, en su partido. Sin embargo, la frase más pronunciada estos días por Posse y que ha llegado a oídos de sus allegados constituye toda una declaración de intenciones: «Quien me conoce bien sabe que no voy a dimitir». La antigua albañil municipal se aferra a los cimientos del Consistorio con una solidez en la que solo ella parece creer.

En total han sido siete los nombramientos bajo sospecha. Y en el tiempo récord de un mes. El primer cese se produjo el pasado 12 de septiembre y afectó a su hermana, Laura Posse, que fue designada como coordinadora de redes sociales en el Ayuntamiento, con un sueldo de 52.000 euros anuales. El segundo adiós, apenas un día después, fue el de su tío, Vicente Posse, que ascendió de auxiliar en el área de Cultura a director técnico administrativo de Deportes, lo que le valía un complemento de 1.600 euros al mes. Después dimitió Alicia Domínguez, amiga de la infancia de la alcaldesa y coordinadora del Gabinete de Alcaldía. El siguiente fue Luís Vázquez, gerente del Instituto Municipal del Suelo y amigo de Domínguez. Le siguieron Gonzálo Sánchez, señalado como ex pareja de Posse y que engrosó el Grupo de Intervención Especial; José Miguel Espelosín, cuyo nombramiento ha sido revocado por los tribunales por no cumplir los requisitos para ocupar la gerencia de Urbanismo, y Carmen Rosas, designada el pasado septiembre coordinadora de Urbanismo y responsable de certificar el dudoso currículum de Espelosín.