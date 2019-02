Pedraza: «Sánchez no puede vendernos a las víctimas por ocupar el sillón de la Moncloa»

En 2015 el Partido Popular de Madrid elaboraba su programa electoral cuando Ángeles Pedraza, entonces presidenta de la AVT, se ponía en contacto con la candidata Cristina Cifuentes, para pedirle incluir en el mismo una ley que protegiera y reconociera a las Víctimas del Terrorismo. Algo que la que sería elegida presidenta de la Comunidad de Madrid incluyó en el punto 300 del programa electoral.

Ya en el año 2018 la Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, por la que establecen las ayudas, medidas asistenciales y subvenciones para las víctimas madrileñas de la sinrazón. Ángeles Pedraza recibía, en esos mismos días, la llamada de Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, para proponerle ocupar el puesto de Comisionada de Atención a las Víctimas. “No me lo esperaba, pero es un orgullo. Un poco como seguir con la labor que hice en la AVT”, confiesa.

Desde entonces, Ángeles ha tramitado más de 800 expedientes de víctimas, que verán cómo el próximo martes el Consejo de Gobierno de Madrid habilita los primeros 5 millones de euros en ayudas, correspondientes al primer centenar de ellos. “Se prevé aumentar la dotación en otros 10 millones para los próximos años”. Pero para Ángeles, quien perdió a su hija Miriam en los atentados del 11 de marzo, “lo más importante es que la Ley, que se aprobó por consenso, establece que, esté quien esté en el gobierno, se van a celebrar los actos en memoria de las víctimas. Es una forma de que quede institucionalizado para siempre, no se puede perder la memoria de las víctimas”. Las ayudas pensadas para los que han sufrido no son solo económicas, también se contemplan las ayudas psicológicas.

Ángeles afirma que “el presidente Garrido se ha volcado con este proyecto. Y es que Madrid es la Comunidad que más víctimas tiene. Más que el País Vasco. Son casi tres mil personas”.

Con quien se muestra crítica Pedraza es con el gobierno de Pedro Sánchez, por el acercamiento de presos de ETA al País Vasco y la concesión de tercer grado a terroristas, algo que califica de “deleznable”. “Me siento triste y me da mucha pena e impotencia. Llevamos décadas luchando por obtener justicia. Y que ahora digan que hemos derrotado a ETA... no es verdad. A ETA la hemos derrotado policialmente gracias a la magnífica labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero políticamente, ETA está en las instituciones. Tenemos que verlos en Congreso o en el Senado, ver cómo políticos que deberían de estar dentro de la Constitución se van de copas con Otegi, condenado por pertenecer a banda armada. Ha habido casi 1.400 víctimas, a las que mataban para aterrorizar a todo un país. ¿Todo eso para que Sánchez acerque a presos porque necesita pactar con el PNV para seguir en Moncloa?”, critica.

“No podemos perdonarles. Pedimos que los terroristas cumplan sus penas íntegramente. No me dan ninguna pena los familiares que tienen que recorrer mil kilómetros para ver al preso, porque nosotros tenemos al lado al cementerio, pero no volveremos a verlos. Sánchez no puede vendernos a las víctimas por ocupar el sillón de la Moncloa”, concluye tajante.