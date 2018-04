C. S. Macías/ A. Martínez Ciudadanos dijo que iba en serio. Al igual que pasó en Murcia, sabían que era cuestión de tiempo y se cobrarían una nueva pieza popular. Esta vez la baronesa madrileña. Después de que estallara el «caso máster» de la «trama» de la universidad Rey Juan Carlos, la formación naranja había redoblado la presión y la última semana lanzó un ultimátum a Rajoy: o había un presidente interino del PP o apoyarían la moción de censura del PSOE. En cualquier escenario posible Cristina Cifuentes no podía continuar al frente de la Comunidad de Madrid. Por ello, ante la noticia de su dimisión, el líder de la formación naranja, Albert Rivera, se mostró ayer «satisfecho», aunque consideró que ésta llega «tarde y mal». Por ello cargó contra Rajoy por haber querido «proteger una trama de corrupción y no mover ficha antes» y por considerar que las «querellas y vídeos filtrados que afectan a la situación personal de Cifuentes lo podía haber evitado». Rivera espera que ahora se acabe la legislatura «de la manera menos dolorosa» y que el PP presente «a la mayor brevedad» un candidato alternativo hasta las elecciones de 2019 y no exigirán el escaño de la dimitida presidenta.

Mientras, la estrategia del PSOE no ha variado tras la dimisión de Cifuentes. Los socialistas entienden que la filtración del vídeo proviene de las propias filas del PP, que ha convertido la política «en una cloaca», y lo consideran una estrategia para cegar la moción de censura. Aunque con la salida de Cifuentes ésta decaiga, los socialistas quieren aprovechar el relevo en la Presidencia de la Comunidad de Madrid para poner en marcha una ronda de contactos para lograr investir a Ángel Gabilondo. Con este propósito, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se puso en contacto con Rivera para «abrir un tiempo nuevo». En Ferraz buscan que los naranjas se retraten como el partido que prometía la regeneración y ahora sostiene la «indignidad» en la política madrileña. Rivera respondió por la tarde el mensaje de Sánchez con que tras la dimisión de Cifuentes el escenario había cambiado y por tanto no hacía falta ya hablar. «Que no intenten ganar en los despachos lo que no les da en las urnas», advertía Rivera a los socialistas horas antes. «Ellos no tienen esperanza en ganar las próximas elecciones, pero nosotros sí», en 2019. Ciudadanos apuesta por «no poner en jaque la estabilidad».