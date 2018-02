«Tasazo» a las mudanzas: pagan ya un 800% más

De 49 a 378 euros y, según denuncian los afectados, sin avisar, ha incrementado el Ejecutivo que dirige Manuela Carmena la tasa que aplica a los vehículos que realizan mudanzas en la capital. El pasado 28 de diciembre el Ayuntamiento aprobaba una subida del 800% en el impuesto municipal que los transportistas deben abonar anualmente por cada camión dedicado al transporte de muebles y enseres de unas viviendas a otras. Muchos de ellos, que ya habían solicitado la renovación de sus licencias, se han encontrado en cuestión de días con una subida que consideran desproporcionada y que ni siquiera aparece en los impresos de petición rellenan en el consistorio. «Nos reunimos muy a menudo con el Ayuntamiento pero no nos habían dicho nada. Yo mismo pedí el permiso para todos mis vehículos el 20 de diciembre y ahora me encuentro conque la tasa para reservar un espacio y cargar y descargar donde sea la mudanza ha subido de 49 a 378 euros», asegura Antonio Villaverde, presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos (ATA).

Ante la sorpresa y descontento generalizado –el Ayuntamiento ha argumentado que la subida de la tasa corresponde a una mejora del servicio de tramitación de estos permisos– el sector ha solicitado una reunión con los responsables del Área de Medio Ambiente y Movilidad que se celebrará el próximo miércoles. «Nos consideramos maltratados por las formas y porque, ante el aumento de la tasa, no recibimos ningún tipo de contraprestación. No pueden meter este impuestazo cuando hay una relación fluida con nosotros. Mantenemos bastantes reuniones, pero no suelen atender nuestras peticiones», añadió Villaverde.