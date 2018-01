Villacís: «La alternativa creíble a Carmena es Ciudadanos y el bipartidismo lo sabe»

La victoria electoral de Ciudadanos en Cataluña ha disparado las expectativas del partido. Su rostro visible en la capital, Begoña Villacís, es una de las grandes bazas «naranjas» para las municipales de 2019. Mientras llega ese momento, esta abogada criada en el barrio de Argüelles reivindica la política de la hormiguita y el protagonismo de la sociedad civil en la gestión pública. También la prudencia: «Queda mucho y vivimos en una realidad cambiante». En una entrevista con LA RAZÓN, lamenta que el Gobierno de Carmena gestione a golpe de titular y el papel irrelevante del PSOE. Preguntada sobre por qué Ciudadanos está al alza, Villacís lo tiene claro: «Es por una actitud valiente e inconformista, de no tener complejos y, lo más importante para mí, una actitud honesta».

–¿Cree que Ciudadanos es ya una alternativa real de gobierno?

–Ciudadanos ya no es una promesa, es una realidad concreta con vocación de permanencia.

–¿No corre el riesgo de ser una moda pasajera?

–La evolución de la sociedad no es una moda. Lo que no evoluciona al mismo ritmo es la política. Muchos dirigentes del bipartidismo nos reprochan que nosotros acabamos de llegar pero llevamos diez años, bregados además en un entorno hostil y con un discurso sin complejos. No vamos a pedir perdón a nadie por no llevar toda la vida dedicándonos a la política como ellos. El desprecio que hacen de la sociedad civil tiene que pasarles factura antes o después.

–Una parte del éxito de Cs en Cataluña se atribuye a su candidata. ¿Qué destacaría de Arrimadas?

–Ha tenido la lucidez de plantear un debate en términos sanos. Es auténtica, lo vive, es muy valiente y tiene convicciones muy firmes. Ha sido la clara representante de España y del constitucionalismo sin tener que insultar a nadie.

–¿Es usted la Inés Arrimadas de la capital?

–Tenemos un perfil distinto y eso es bueno en un partido. Yo soy la Begoña Villacís de Madrid. Soy la representante de mi partido aquí y a nivel de ciudades porque llevo la Secretaría de Políticas Municipales.

–¿Se ve como alcaldesa?

–Definitivamente sí. En nuestro partido tenemos la suerte de que nosotros definimos nuestro proyecto político. No va a venir Albert Rivera a decirme: «Oye, preséntate por Ávila». Se respeta el criterio y el proyecto de cada uno. También tenemos democracia interna y voy a concurrir a unas primarias porque la democracia bien entendida empieza por uno mismo.

–¿Cómo van sus encuestas internas en la ciudad de Madrid?

–Las últimas publicadas nos daban una subida notable: pasábamos de 7 a 13 concejales, prácticamente doblábamos sin contar el efecto de lo que ha sucedido en Cataluña, lo que demuestra que hay un reconocimiento al trabajo del grupo municipal. ¿Quién nos iba a decir que los segundos más conocidos después de la alcaldesa íbamos a ser los ediles de Ciudadanos?

–Consiguieron 7 concejales con usted como candidata cuando era mucho menos conocida...

–El PP hizo su campaña alrededor de que no se nos conocía ni a Ignacio Aguado ni a mí. Cuando Cospedal presentó a Aguirre y a Cifuentes dijo que eran personas «conocidas y reconocibles». Eso ya lo hemos superado.

–Las quinielas la sitúan disputando con Pablo Casado el voto de los descontentos con Carmena. ¿Qué les diferencia?

–Somos radicalmente distintos, aunque seamos parecidos en la franja de edad y tengamos buen trato. Yo he dedicado dos años de mi vida a la política y veinte años a la sociedad civil, desde Zara a un despacho de abogados. Casado tiene naturaleza de político. Nos diferencia también el conocimiento de Madrid: creo que soy la portavoz que más calle ha hecho, me he pateado todos los distritos y la mayoría de los barrios.

–¿Tiene Ciudadanos equipo y banquillo para gobernar la ciudad más grande del país?

–Lo tenemos, a nivel técnico estamos muy organizados y contamos con profesionales con perfiles muy buenos. Teníamos la desventaja de no habernos dedicado a la política. En eso ya hemos dado el paso y sabemos cómo va la política. Tenemos mucha ventaja porque venir de la sociedad civil te da galones y aprendizajes. Somos el único grupo municipal en la historia del Ayuntamiento que tiene un libro de procesos o una aplicación para la gestión interna; contabilizamos las tareas que realizamos. Todo ese tipo de gestión nos ha servido para captar talento, para poner a trabajar a la gente y todo eso lo podemos aplicar al Ayuntamiento.

–Han aumentado las criticas contra Ciudadanos desde todos los frentes. ¿Teme esto en Madrid?

–Ya está reproduciéndose en Madrid y me parece una lástima. Todos conocemos a gente que la única manera que ve de lucirse es degradando al otro. Una de las razones que me llevó a entrar en política fue que me desagradaba lo que veía. Los enfrentamientos entre PP y PSOE me hacían recordar a una pareja que se está divorciando por lo contencioso; son reproches estériles entre quienes no se dan cuenta que tienen una responsabilidad con España. Es triste y no vamos a entrar al trapo.

–¿Cuál es la verdadera oposición a Carmena en el Pleno?

–El PSOE no es oposición. ¿Qué clase de oposición es la que después de que el Gobierno se pase por el arco del triunfo su pacto no hace ni un amago de nada? El PSOE es una facción más de Ahora Madrid. El PP, al igual que nosotros, sí es oposición. Lo que le pasa al grupo popular es que ha perdido mucha credibilidad. Muchas asociaciones acuden a nosotros para que denunciemos algo en lugar de acudir al PP. ¿Por qué? Porque yo me siento libre para criticar a Ahora Madrid cuando enchufa a alguien o cuando hacen contratos menores a saco. Cuando el PP dice algo, la respuesta es casi automática: «¿Qué me van a decir ustedes de contratos menores?, ¿qué me van a decir ustedes de corrupción o de enchufar a gente?». Por eso entiendo que la alternativa creíble a Carmena es Ciudadanos. Queremos introducir cambios de calado en España y en las ciudades, tenemos posibilidades y el bipartidismo lo sabe.

–En un escenario postelectoral sin mayorías absolutas, ¿sólo se plantea gobernar con el PP?

–Debemos hablar con los partidos que representan una alternativa a lo que ha sucedido hasta ahora. Falta saber cuántos escaños tendrá cada uno. Con el PP nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas. Hemos recabado su apoyo para bajar los impuestos que es una de las cosas que tengo más claras para la ciudad y el PSOE en eso no nos apoyó.

–¿Sigue el PP teniendo un problema con la corrupción?

–Hace sólo unos meses metieron en la cárcel al ex presidente del Gobierno regional. Tenemos el caso Granados y otros muy graves. En España se ha producido una «Tangentópoli» y no podemos permitir que ellos consideren que esto ya no les pasa factura. Con quien tengamos que gobernar trataremos de tener buenas relaciones pero que nadie dude de que Ciudadanos va a combatir la corrupción. Lo que no puede esperar el PP es indulgencia.

–¿Qué opina de la moratoria en las licencias turísticas anunciada por Carmena?

–Es falsa. No va a haber una sola vivienda turística en Madrid que se vea afectada por esta nueva normativa; lo que están haciendo es política de titular y tratar de engañar a la gente. Se podrán seguir abriendo viviendas turísticas con este nuevo plan.

–¿Cree que Carmena y el PSOE pactarán los presupuestos?

–Cuando tú no tienes unas ganas tremendas de tener unas presupuestos aprobados, lo que pasa es que no tienes proyecto de ciudad. Uno echa la vista atrás, ve que han tenido tres años y ¿qué han hecho? ¿Pueden citar una sola cosa que hayan hecho aparte de pintar unas líneas en la acera? Si ya tienen problemas con el PSOE, que son problemas de boquilla en realidad, ¿cómo van a sacar los presupuestos si son seis partidos? Yo siempre les describo así: Ahora Madrid es una sustancia volátil y no pueden estar gobernando Madrid.

–Si el Gobierno de Carmena fuera una empresa privada, ¿a cuántos concejales despediría?

–Voy a quedar de «manostijeras» porque haría una limpia importante. Probablemente salvaría a alguna... o a un par de ellas.

–¿Existía realmente la emergencia social que denunció Carmena al llegar a la Alcaldía?

–No se está actuando sobre muchísimas cosas que tienen que ver con la emergencia social. Por ejemplo, las ayudas de emergencia de especial necesidad, ellos que tanto hablan de la pobreza energética, es una de las partidas que han recortado. El acuerdo al que habían llegado con el PSOE para ayudas de pobreza energética luego fue recortado en dos minutos y ni siquiera ha sido aplicado. Cuando hablas con los trabajadores sociales de los distritos, acaban reconociendo que muchas de ellas se acaban cobrando en once meses. Lo normal es que se cobren entre tres y once meses cuando la normativa dice que se deberían cobrar entre cinco y 15 días. Hablan mucho pero a la hora de gestionar hacen más bien poco.

–¿Es partidaria de mantener el protocolo anti contaminación tal y como está pese a que no ha logrado reducir las emisiones de NO2 en 2017?

–La clave aquí no es el protocolo anti contaminación. Lo que la gente no sabe es que no han aprobado aún el plan de movilidad en dos años y medio. El gasto en innovación y tecnología y en «Smart Cities» en este terreno es cero en los últimos años. Esto es de locos en el año 2018. Hay que saber de una forma más concreta cuál es la realidad de la movilidad, a día de hoy no tenemos información cierta, son todo especulaciones. Poner una solución a ello tiene que pasar necesariamente por empezar a hablar de corona metropolitana y no sólo de Madrid ciudad.