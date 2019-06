Vox romperá con el PP donde se incumpla el acuerdo y pasará a la oposición

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso y cabeza del comité negociador, Iván Espinosa de los Monteros, ha anunciado que el partido ha decidido romper su acuerdo con el PP en el Ayuntamiento de Madrid y que pasarán a la “oposición”. Renuncian a todo lo que firmaron en el acuerdo programático porque, según indicó ni PP ni Cs son socios fiables. "A la vista de lo que ha pasado en los últimos días, preferimos estar en la oposición", dijo ante lo que consideran un incumplimiento "flagrante" de lo pactado el pasado 15 de junio.

En cuanto a la ruptura de las negociaciones en la Comunidad de Madrid, Espinosa de los Monteros indicó que “no se puede romper una negociación que no se ha iniciado”. Por ello remitió a mañana que será cuando la candidata, Rocío Monasterio, dará a conocer los puntos programáticos sobre los que darán la batalla en esa negociación. Es decir; ahora mismo se abre un escenario a la andaluza en el que Vox podría renunciar a esas consejerías que dijo el presidente de Vox, Santiago Abascal ya que después de lo ocurrido en el ayuntamiento de Madrid se refieren solo a una negociación “programática”. Pero Espinosa de los Monteros indicó que ellos no hablan de candidatos sino de programas y que en la Comunidad de Madrid en estos momentos se abre un nuevo escenario ya que solo se llevó a cabo una negociación para la Mesa de la Asamblea y que por ahora, está todo abierto. Eso sí, dejó claro que no se quiere gobernar con socios que no son de fiar.

“Seremos siempre fiel a la promesa que hicimos a nuestros votantes. Sus votos serán respetados y serán tratados con dignidad”, indicó y se comprometió a que Vox estará más vigilante que nunca de las políticas de PP y Cs y destacó que el incumplimiento de otros partidos no es fruto de la “inexperiencia” del partido.

Recordó que “España sigue en estado de emergencia” y que la “ideología progre” sigue amenazando a unos y a otros por lo que subrayó la idead e que “seremos oposición” de los que quieren someterla a España. “Que se olviden de los que pretenden acallar la voz de Vox”.