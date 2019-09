Luengo pide a la ministra Ribera que prorrogue el Decreto de Sequía

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha pedido hoy a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que rectifique y apruebe la prórroga del Decreto de Sequía “que es de gran importancia para la Región de Murcia”.

“Si no se hace antes del 30 de septiembre tendremos tres problemas graves: no podremos hacer uso del agua desalada, no se podrá hacer uso de los pozos de sequía en la zona alta, o no se podrán bonificar las tarifas altas que se están pagando por el tema de la desalación”, ha indicado el consejero.

“Es muy importante que el Gobierno rectifique o podríamos tener un problema grave para regadío y consumo humano, ya que no tendríamos ninguna herramienta para luchar contra la sequía”, aunque sea estructural, ha enfatizado.

En una entrevista en el informativo matinal ‘Región de Murcia Noticias’ de Onda Regional, recogida por Europa Press, Luengo también ha pedido a la ministra que recapacite y no permita que los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía se sienten en la Comisión de Explotación del Tajo-Segura, que se reúne este martes.

El consejero es de la opinión de que el Ministerio “no ha estado acertado” a la hora de invitar a los municipios ribereños a esta Comisión de Explotación, “es innecesario y una bomba de humo”, y más cuando “no son ni usuarios”, recuerda.

Y es que, ha acentuado, “es una comisión totalmente técnica, compuesta por técnicos; el hecho de introducir algún tipo de agentes o variables que pudieran, de alguna forma, suscitar algún tipo de vulnerabilidad en cuanto a las decisiones técnicas, puede ser contraproducente porque, al final, alguien puede verse afectado”.

Preguntado por si autorizará o no un nuevo envío de agua, el consejero cree que “van a imperar las necesidades que hay en la Tablas de Daimiel, una zona que está sufriendo una etapa de sequía importante y que necesitará un aporte de agua; vamos a esperar a lo que digan los técnicos, y respetaremos la decisión”, reconociendo que “podría suceder que acabáramos el año hidrológico con un trasvase cero”.

El titular de Medio Ambiente también ha pedido a la ministra Teresa Ribera que fije una fecha concreta para aplicar las medidas de Plan ‘Vertido 0 del Mar Menor’, aunque el Gobierno esté en funciones “y que ponga en marcha ya la elevación de la rambla de El Albujón, que tendría un efecto muy positivo sobre la recuperación del Mar Menor”.

Asimismo, Antonio Luengo ha pedido que el Mar Menor no se utilice como un conflicto científico-técnico, “porque no lo merece”.

EP