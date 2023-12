Cuánto dinero toca por cada décimo jugado de 20 euros en la Lotería de Navidad

Los premios de la Lotería de Navidad son muy esperados cada año. Si has jugado un décimo de 20 euros en esta famosa lotería, seguramente te interesa saber cuánto dinero puedes llegar a ganar. En este artículo, te explicaremos cuál es el premio por cada décimo premiado de 20 euros en la Lotería de Navidad.

El premio principal, también conocido como el Gordo de la Lotería de Navidad, es el más codiciado de todos. Si tu décimo resulta ganador de este premio, te llevarás una jugosa cantidad de dinero.

Los premios del Sorteo de Navidad varían cada año, pero suelen ser de varios millones de euros. Es importante recordar que los premios se dividen en diferentes categorías, por lo que no todos los décimos ganadores reciben la misma cantidad de dinero.

Premio por cada décimo premiado

Primer premio o El Gordo: 400.000 euros por décimo jugado.

Segundo premio: 125.000 euros por décimo jugado.

Tercer premio: 50.000 euros por décimo jugado.

Cuarto premio: 20.000 euros por décimo jugado.

Quinto premio: 6.000 euros por décimo jugado.

Dos últimas cifras del primer premio:120 euros por décimo jugado.

Dos últimas cifras del segundo o tercer premio: 100 euros por décimo jugado.

Pedrea: 100 euros por décimo jugado.

Cuatro últimas cifras, centenas y decenas de primer, segundo, tercer y cuarto premio (tres primeras cifras): 100 euros por décimo jugado.

Última cifra del primer premio (reintegro): 20 euros por décimo jugado.

Aproximación al primer premio: 2.000 euros por décimo jugado.

Aproximación segundo premio: 1.250 euros por décimo jugado.

Aproximación tercer premio: 960 euros por décimo jugado.

Impuestos sobre los premios de la Lotería de Navidad

Es importante conocer también los impuestos que se aplican sobre estos premios. En España, los premios de la Lotería están sujetos a impuestos según la normativa vigente.

En primer lugar, es importante tener en cuenta que los premios de la Lotería de Navidad están exentos de impuestos hasta un cierto límite. En concreto, los premios que no superen los 2.500 euros están libres de cualquier carga impositiva. Esto significa que si has ganado un premio de 20 euros por cada décimo jugado y has obtenido un total de 400 euros, no tendrás que pagar impuestos por ese premio.

Sin embargo, a partir de los 2.500 euros, los premios de la Lotería están sujetos a un impuesto del 20%. Esto significa que si has ganado un premio de 20 euros por cada décimo jugado y has obtenido un total de 5.000 euros, tendrás que pagar un impuesto del 20% sobre los 2.500 euros restantes. En este caso, el impuesto a pagar sería de 500 euros.