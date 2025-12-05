Dos matemáticos descubren la única forma de asegurarse un premio en la lotería

La lotería siempre ha vivido entre la ilusión y la estadística. Y, aunque el azar sigue mandando, dos académicos británicos han mostrado que existe una forma de estructurar la compra de boletos para asegurarse al menos un premio pequeño en un sorteo específico del Reino Unido.

Los investigadores, vinculados a la Universidad de Manchester, analizaron el funcionamiento de la National Lottery y concluyeron que, con un conjunto mínimo de combinaciones, se puede cubrir el rango de números de tal manera que el resultado final contenga coincidencias suficientes para rascar un premio básico. En sus cálculos, ese umbral se situaría en 27 boletos.

Un método que reduce la incertidumbre, no el riesgo

La clave de su planteamiento no es "adivinar" los números ganadores, sino diseñar matemáticamente los subconjuntos de apuestas para maximizar la probabilidad de coincidencia parcial. Esta línea de trabajo se apoya en conceptos combinatorios y en técnicas relacionadas con la geometría finita, aplicadas a sistemas de sorteo con un conjunto amplio de números posibles.

Ahora bien, el propio estudio deja claro el matiz esencial: asegurar un premio menor no equivale a ganar dinero. El coste de adquirir todas esas combinaciones puede superar con facilidad lo que se recupera en la práctica. De hecho, una de las lecturas más repetidas por otros expertos es que, incluso con este enfoque, la mayoría de jugadores no compensaría la inversión.

Los autores también han admitido que no tienen interés personal en aplicar el método como estrategia de juego. Su propuesta funciona, sobre todo, como un ejemplo de cómo la teoría matemática puede describir patrones y límites dentro de sistemas aparentemente dominados por el azar.

En resumen: el hallazgo es llamativo desde lo académico y abre la conversación sobre cómo se diseñan los sorteos, pero no cambia la regla de fondo. La lotería sigue siendo un juego de probabilidad baja, donde los grandes premios continúan dependiendo, casi por completo, de la suerte.