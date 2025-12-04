El ritual que debes hacer esta noche aprovechando la superluna para que te toque la lotería de Navidad este año

Cada diciembre, millones de españoles se sumergen en la Lotería de Navidad, un sorteo que despierta ilusión, esperanza y, en muchos casos, supersticiones. Con premios que alcanzan cifras millonarias, la gente mantiene esperanzas que si creemos lo suficiente, el universo pueda inclinar la balanza a nuestro favor.

El azar, sin embargo, no depende de nosotros…¿O quizá si?

La luna del jueves 4 de diciembre

La luna llena se asocia tradicionalmente con la manifestación, la plenitud y la culminación de proyectos. Cuando coincide con el perigeo, formando una superluna, su presencia se percibe más intensa y su luz más brillante, lo que, según las creencias populares, convierte esa noche en un momento propicio para rituales.

La superluna de diciembre alcanzará su máximo esplendor en la madrugada del jueves 4 al viernes 5 a las 0:14 (hora peninsular española) y será el momento preciso para rituales vinculados a la abundancia y la suerte, como los asociados a la Lotería de Navidad.

El ritual lunar de la buena fortuna

Materiales necesarios

Una vela blanca o dorada (símbolo de claridad, prosperidad y energía positiva)

Una hoja de papel en blanco y un bolígrafo

Un vaso o frasco de cristal con agua mineral

Un cristal (cuarzo, amatista, citrino, etc.) (Opcional)

Un décimo de lotería

Un lugar tranquilo y, si puedes, al aire libre o cerca de una ventana con vista al cielo

Modo de elaboración

Para realizar este ritual de luna llena, es importante que comiences preparando el espacio con calma, limpiando tanto el área física como tu mente.

Una vez te encuentres preparado/a, enciende una vela blanca o dorada y concéntrate en su luz mientras respiras profundamente, dejando atrás cualquier preocupación.

A continuación, escribe en un papel tus intenciones de abundancia, suerte y prosperidad, redactándolas como si ya se hubieran cumplido. Por ejemplo: "Que este décimo atraiga prosperidad y buenos augurios."

Luego vas a llenar un vaso o frasco de cristal con agua mineral y colócalo cerca de una ventana o al aire libre para que reciba la luz de la luna durante toda la noche. Si dispones de un cristal, colócalo dentro o junto al vaso, de modo que el agua quede simbólicamente cargada con la energía lunar.

Este ritual de "agua de luna" es especialmente recomendado en noches de superluna como un medio para canalizar intenciones.

Toma el décimo de lotería y sostenlo con tus manos o colócalo junto al vaso con agua o al cristal, para que absorba simbólicamente esa energía. Lee en voz alta lo que escribiste, visualizando con sinceridad la prosperidad, la suerte y la abundancia, sintiendo plenamente esa emoción.

Luego, dobla el papel y guárdalo bajo la vela, junto al décimo, o dentro del frasco, como un compromiso simbólico con tu intención.

Finalmente, deja que la vela se consuma por completo o apágala con cuidado, sin soplarla bruscamente. Al día siguiente, conserva el décimo o el billete en un lugar especial, y guarda el papel con tu intención en un cofre o cartera. Así mantendrás viva la conexión simbólica con la luna y la energía de tu ritual.

La manifestación del café

Materiales necesarios

Un calcetín

Dinero en efectivo (monedas de curso legal)

El décimo o décimos de Lotería, o los números apuntados en un papel

Tres clavos de olor

Hilo rojo

Modo de elaboración

Hacerlo es muy sencillo. Basta con coger las monedas y los décimos y colocarlos dentro del calcetín junto con los clavos de olor atados con el hilo rojo.

A continuación, se agita el calcetín como un sonajero, concentrando la intención de atraer suerte, y se mantiene cerrado hasta que finalice el sorteo.

Los rituales y la suerte

Los rituales no garantizan premios, pero son una buena forma de canalizar deseos, concentrar la intención y vivir el sorteo con esperanza y un toque de misterio, recordando que la verdadera fortuna también reside en la emoción de soñar aunque…¿quién sabe? igual hasta te sorprenden.