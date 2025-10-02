La Polícia lanza una advertencia: "No hagas esto con tu décimo de Lotería"

Ganar la Lotería de Navidad es el sueño de muchos, un momento cargado de ilusión que puede dar un giro inesperado a la vida. Sin embargo, lo que para algunos parece la solución definitiva a sus problemas económicos puede convertirse en un riesgo si no se actúa con cautela. La Policía Nacional recuerda que la discreción es esencial tras resultar agraciado con un premio, para evitar convertirse en blanco de estafas, robos o extorsiones.

En un vídeo difundido en TikTok, los agentes insisten en que lo primero es mantener la calma y no anunciar a los cuatro vientos el premio. Según explican, el décimo debe permanecer bajo la custodia de su propietario. Si por cualquier motivo no fuera posible, recomiendan hacer una fotografía y anotar todos los datos del billete para contar con pruebas.

No se lo confíes a nadie. Debes custodiarlo tú mismo hasta que puedan reclamar su cobro. Si no puedes, asegúrate antes de hacerle una foto y de apuntar todos los datos del boleto.

Debes custodiarlo tú mismo hasta que puedan reclamar su cobro. Si no puedes, asegúrate antes de hacerle una foto y de apuntar todos los datos del boleto. Si el boleto es compartido. Lo que recomiendan los agentes es firmarlo y guardar a buen recaudo una fotocopia de este, nunca desentenderse de ello.

Lo que recomiendan los agentes es firmarlo y guardar a buen recaudo una fotocopia de este, nunca desentenderse de ello. Si lo robas o lo pierdes, no entres en pánico. Mantener la calma es lo más importante, así como acudir prontamente a denunciarlo a una Comisaría. Si se dispone de una foto o similar que lo justifique, aún quedan posibilidades de seguir cobrándolo.

Mantener la calma es lo más importante, así como acudir prontamente a denunciarlo a una Comisaría. Si se dispone de una foto o similar que lo justifique, aún quedan posibilidades de seguir cobrándolo. No esperes hasta el último momento para cobrarlo. Se disponen de hasta tres meses para cobrarlo, pero cuanto antes se haga, menos probable será que se nos olvide.

A estos consejos se suma la que quizá sea la recomendación más importante en casos de premios de gran magnitud: mantener la discreción. Antes de que se haga pública la noticia de que de un día para otro nos hemos convertido en millonarios, es fundamental poner a salvo tanto el dinero como los bienes, y garantizar nuestra seguridad, no solo física, sino también legal. No se trata de vivir con miedo ni caer en la paranoia, pero sí de actuar con cautela y cierta desconfianza hacia quienes puedan acercarse con intenciones poco claras.