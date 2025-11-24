La Primitiva: resultado del sorteo de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025

Los números premiados en el sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025, han sido: 12, 19, 22, 26, 29, 38. Además, el número complementario es el 33 y el reintegro corresponde al 03.

La Primitiva es uno de los juegos de azar más populares en España, junto con la Lotería Nacional y la Bonoloto. Este sorteo se lleva a cabo dos veces por semana, los jueves y sábados, y ofrece premios muy atractivos para los jugadores.

El primer sorteo de La Primitiva tuvo lugar en 1763 y, a lo largo de los años, ha experimentado diversas modificaciones hasta adoptar su formato actual. El juego consiste en seleccionar seis números entre el 1 y el 49, además de un número complementario y un reintegro. Los premios se distribuyen en diferentes categorías, desde el Pleno al 6 (acertar los seis números principales) hasta el reintegro.

Los premios de La Primitiva son especialmente llamativos, sobre todo el bote, que puede acumularse durante varias semanas si no hay acertantes del Pleno al 6. De hecho, el mayor premio de la historia de La Primitiva se otorgó en 2015 y superó los 100 millones de euros.

NOTA: La Razón no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.