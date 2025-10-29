5 bancos que pagan más del 2% sin pedirte nómina

Con los tipos del Banco Central Europeo (BCE) anclados en el 2% y una inflación en España del 3% en septiembre, dejar el dinero parado en una cuenta sin remuneración es un error que te hace perder poder adquisitivo. Si el perfil es conservador, el objetivo es sencillo: intentar que los ahorros rindan lo suficiente para amortiguar el golpe de la inflación, sin asumir riesgos.

“Las cuentas remuneradas son la herramienta perfecta para lograr ese objetivo”, explican los expertos del comparador financiero HelpMyCash. “Estas cuentas pagan intereses por el saldo, no cobran comisiones, no exigen domiciliar la nómina y, además, mantienen el dinero siempre disponible”, añaden.

Pero sus ventajas no acaban ahí. Son productos cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) hasta 100.000 euros por persona y banco. Además, desde HelpMyCash explican que “estas cuentas con rentabilidad están pensadas tanto para el fondo de emergencia como para metas a corto plazo”.

Los expertos de HelpMyCash han seleccionado las cinco opciones más potentes del momento y han repasado sus principales características.

Cinco cuentas con rentabilidad para generar intereses

La Cuenta Remunerada Trade Republic paga un 2,02% TAE sin importe máximo. Esta cuenta no cobra comisiones de mantenimiento, se abre desde la app y ya ofrece IBAN español, lo que permite domiciliar la nómina y los recibos. Los intereses se pagan mensualmente y no hay condiciones de permanencia. Además, permite invertir con comisiones muy bajas.

La Cuenta Remunerada Revolut ofrece hasta el 2,27% TAE, según el plan contratado, en su cuenta remunerada con IBAN español, sin comisiones de mantenimiento y con el dinero siempre disponible. El saldo máximo remunerado es de 100.000 euros. No exige domiciliar nómina ni recibos para abrir la cuenta de ahorro. Y como ventaja añadida es una cuenta ideal para viajar ya que permite retirar dinero de cajeros en el extranjero sin comisiones.

La Cuenta Digital Remunerada de Bankinter abona una rentabilidad de hasta el 2,00% TAE sin nómina. Su rentabilidad es escalonada por tramos de saldo. Para importes inferiores a los 25.000 euros, la remuneración es del 1,50% TAE, hasta 50.000 euros, un 1,75% TAE y más de 50.000 euros y sin saldo máximo llega hasta el 2,00% TAE. Es una alternativa nacional con una tarjeta de débito que permite operar en más de 17.000 cajeros.

Para nuevos clientes, la Cuenta Bienvenida de Raisin ofrece el 3,33% TAE durante 3 meses hasta 60.000 euros. No cobra comisiones, no exige domiciliar ingresos y permite mover el dinero cuando quieras. Tras el periodo promocional, el ahorrador puede traspasar el saldo a otras cuentas o depósitos de la plataforma para mantener la remuneración. Es una puerta de entrada a generar intereses por el dinero con un tipo muy alto al inicio.

La Cuenta de Alta Remuneración de Volkswagen Bank no cobra comisiones ni exige nómina y permite remunerar todo el saldo sin límite. Parte de una rentabilidad del 2,10% TAE asegurada durante los seis primeros meses y liquidación mensual. No hay importe mínimo. A partir del séptimo mes la remuneración se sitúa en el 1,094%, sin exigencias ni comisiones de ningún tipo.