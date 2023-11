Dos bancos cobrarán comisiones este mes: consejos para librarse de estos cargos

Las comisiones bancarias pueden ser un dolor de cabeza para muchos, especialmente en un mes como noviembre, en el que las finanzas a menudo empiezan a verse comprometidas por los gastos asociados a las festividades de fin de año.

Según los expertos del comparador financiero HelpMyCash.com, este mes, el banco ING, por ejemplo, cobrará tres euros a los titulares de su Cuenta Nómina que no cumplan con los requisitos de vinculación. Esta comisión se aplica mensualmente, lo que representa un total de 36 euros al año. El Banco Santander también impondrá una comisión en noviembre a los titulares de su Cuenta Santander que no cumplan con los requisitos, aunque en este caso, la tarifa mensual asciende a 20 euros, lo que suma 240 euros al año.

Sin embargo, existen varios trucos y estrategias que pueden ayudar a evitar o reducir estas comisiones y mantener las finanzas en buen estado. ¿Cuáles son?

Habla con tu banco

Iniciar una conversación con tu banco no siempre es efectivo, pero ING, por ejemplo, ofrece una alternativa a los clientes que no cumplen con las condiciones para bonificar las comisiones de mantenimiento. ¿Cuál es esta solución? Se trata de la Cuenta No Cuenta, que no cobra comisiones ni exige requisitos.

Desde HelpMyCash indican que esta cuenta no es exclusiva para nuevos clientes, por lo que incluso los titulares de la Cuenta Nómina que deban pagar comisiones este mes pueden abrir una Cuenta No Cuenta para evitar estos costes.

Busca cuentas sin comisiones

La mayoría de los bancos ofrecen actualmente cuentas en línea sin comisiones. Además, muchos de ellos dan regalos o remuneraciones para atraer a nuevos clientes.

La Cuenta Online de Sabadell, por ejemplo, ofrece una rentabilidad del 2% TAE de forma indefinida y reembolsa el 3% de los recibos de luz y gas. Además, incluye tarjetas de crédito y débito gratuitas. No obstante, esta oferta es exclusiva para nuevos clientes.

El Banco Santander también compite por atraer nuevos clientes. A pesar de que cobra comisiones a quienes no cumplen con los requisitos de vinculación de su Cuenta Santander, exonera de cargos a los titulares de su Cuenta Online. Se trata de una cuenta sin comisiones ni condiciones, dirigida únicamente a nuevos clientes, que incluye una tarjeta de débito gratuita y ofrece un regalo de hasta 400 euros brutos por domiciliar la nómina. Como contrapartida, solicita un compromiso de permanencia de dos años.

No temas cambiar de banco

Cambiar a una cuenta sin comisiones es una forma efectiva de evitar las tarifas de mantenimiento y, al mismo tiempo, promueve la competencia. "Si un banco no nos proporciona lo que necesitamos, al cambiar de entidad no solo mejoramos las condiciones, sino que también ejercemos presión para que todas las entidades mejoren sus ofertas", explican desde el comparador financiero HelpMyCash.

Sin embargo, aconsejan comparar cuentas hasta encontrar la que mejor se adapte a las necesidades particulares. "Las comisiones son solo una de las muchas características de las cuentas bancarias. También deberíamos prestar atención a la facilidad para realizar operaciones, la calidad del servicio al cliente de la entidad, la posibilidad de retirar dinero en los cajeros o, incluso, si tenemos ahorros, la remuneración que nos ofrecen por nuestro dinero", concluyen.