Regalos tecnológicos que serán los ‘reyes’ de estas Navidades

Llegan las fiestas y como siempre se buscan los mejores regalos para obsequiar a los amigos y familiares. Como es de esperar, las tendencias de los productos más requeridos ya están exhibidos en los escaparates de las tiendas y en los catálogos digitales de las webs de los principales retailers. Por ello, EXERTIS IBERIA, uno de los distribuidores de electrónica de consumo más importantes de Europa, adelanta cuáles son las propuestas trendy para este fin de año 2023.

Según Marc Rodriguez Chuet, managing director de la filial ibérica de EXERTIS, confirma que “los productos que más demanda han tenido este año, para la campaña de Navidad y Reyes, se han repartido sobre todo, en tres categorías: Gaming, cuidado de la salud y conectividad en cualquier parte del planeta.’ ‘Se nota que la tecnología ya está incorporada en nuestro día a día para hacernos la vida más cómoda” finaliza Rodriguez Chuet.

Kit 4 en 1 de Marvo y Sillón Scorpion CH-106 de Marvo Exertis Iberia

Gaming

En el sector del gaming, han triunfado dos propuestas que no dejarán indiferentes a los más jóvenes de la familia… y no tan jóvenes. Se trata del Kit 4 en 1 de Marvo que hará felices a muchos gamers, que no sólo se fijan en las prestaciones, sino que la estética sea la propia del sector.

Este kit está formado por: un teclado con retroiluminación de colores mixtos (arco iris); un soporte de 19 teclas con diseño anti-salpicaduras; un ratón con 4 niveles de DPI ajustables para satisfacer todas las necesidades: 800-1600-2400-3200 ppp; su diseño está pensado tanto para diestros y como para zurdos y tanto para juegos on line como para su uso en oficina. El diseño es ergonómico para una comodidad de lujo.

Otro de los regalos que todo gamer apreciaría recibir es el Sillón Scorpion CH-106 de Marvo para jugadores avanzados. Posee una base estrella de nailon estable y resistente; ruedas giratorias de PU; mecanismo de ajuste de mariposa; rotación de 360 grados para libertad de movimientos; respaldo totalmente reclinable hacia atrás para una posición cómoda y reposabrazos de PVC con inclinación para mayor ergonomía para pasar horas y horas jugando.

Smart Body de WITHINGS y Ring Air de Ultrahuman Exertis Iberia

Cuidado de la salud

El segundo sector más buscado, y el que se ha desarrollado en estos últimos años, es el de Cuidado de la salud.

Todos tenemos para el nuevo año, un listado de ‘buenos propósitos’, entre los cuales, observar una vida más saludable es prioritario. Para ello qué mejor regalo que una báscula inteligente, como la Smart Body de WITHINGS. Un paso hacia una salud mejor.

Esta báscula simple, elegante y duradera, mide: grasa, masa muscular y ósea; porcentaje de masa corporal magra y agua; índice de grasa visceral; metabolismo basal y edad metabólica; IMC y frecuencia cardíaca. Todas las mediciones son precisas y fiables. Además, cuenta con varias funciones para compartir la báscula con varios integrantes de la familia: modo embarazada, modo de ojos cerrados, modo bebé y modo atleta. Detecta hasta 8 usuarios diferentes.

O también el Ring Air de Ultrahuman, es un anillo inteligente, cómodo y elegante que rastrea las tendencias del sueño, del movimiento y de la recuperación. Un dispositivo ideal para tomar decisiones más saludables todos los días del año. Está disponible en cuatro preciosos colores: negro aster, gris mate, oro biónico y plata espacial; y en diez tallas diferentes. Realizado en material de primera generación: capa exterior de titanio reforzado con un revestimiento de carbono de carburo de tungsteno, lo que lo hace resistente al desgaste diario. Posee Bluetooth de bajo consumo (BLE5). Seguro contra la radiación EMF y compatible con IOS y Android. Contiene: Sensor de fotopletismografía infrarroja, sensor de temperatura de la piel de grado médico sin contacto, sensores de movimiento de 6 ejes, LED rojo (monitoreo de frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno), LED verde (monitoreo de frecuencia cardíaca), y LED infrarrojo (monitoreo de frecuencia cardíaca). La batería LiPo recargable y no reemplazable de 24 mAh, dura hasta 6 días con una carga completa y tarda entre 2 - 3 horas para alcanzar el 100%.

Estación de energía portátil 680W + Panel solar plegable 100W (opcional) de Ugreen Exertis Iberia

Otros regalos tecnológicos

Estación de energía portátil 680W + Panel solar plegable 100W (opcional) de Ugreen: El 80 % de carga se realiza en 50 minutos gracias a su avanzada tecnología PowerZip. Posee entrada de CA y la carga completa es en 1,5 horas. La carga a través del panel solar 200W - PowerRoam 680 – se efectúa en solo 4 horas. 9 puertos y tecnología U-turbo: 2 puertos AC con un total de 600 W de salida, 2 puertos USB C con 100 W cada uno, 2 puertos USB A con 22,5 W cada uno, 1 toma de coche y 2 puertos DC. Cumple con los requisitos para acampar al aire libre y hacer copias de seguridad en el hogar. Las baterías avanzadas de clase EV LiFePO4 le dan a la estación de energía una vida útil 6 veces más larga en comparación con las baterías de iones de litio convencionales.

Y también la Antena de Internet de Starlink. Es una pequeña antena que permite conectarse a Internet de alta velocidad en cualquier parte del planeta. Muy útil en uso residencial, en viajes y también en altamar donde es casi imposible acceder a Internet. Ahora las videollamadas, los juegos en línea y el trabajo remoto son posibles incluso en los lugares más remotos gracias a este sistema. Muy fácil de conectar (en sólo dos pasos), de medidas reducidas y compatible con IOS y Android.

Antena de Internet de Starlink Exertis Iberia

Información corporativa

Exertis es uno de los distribuidores de tecnología y proveedor de servicios especializados más grandes y de mayor crecimiento en Europa. Exertis es parte de DCC plc, un grupo multinacional de ventas, marketing y servicios de soporte que opera en más de 19 países focalizándose en sectores de consumo, B2B y productos empresariales. Exertis se asocia a más de 2400 marcas de tecnología y electrónica de consumo. Posee 50 000 clientes entre resellers, operadores de e-commerce y retailers en toda Europa. Su volumen de ventas en el año fiscal 2022 ascendió a cerca de 6.2 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 30%.

Exertis está presente en Iberia desde junio de 2016, tras la adquisición de Computers Unlimited. La empresa resultante - Exertis Iberia - combina la experiencia total de más de 15 años en el mercado ibérico del mayorista con las herramientas del Grupo DCC. Para más información, visitar: www.shop.exertis.es