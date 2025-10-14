“Select Dog es el reflejo de nuestra filosofía de compromiso con la salud animal”

Select Dog ha renovado recientemente su imagen. ¿Qué valores e ideas quiere transmitir esta nueva identidad visual?

Es cierto que hemos renovado la imagen de nuestro producto, con un packaging luminoso, minimalista y alegre, sin olvidar el carácter informativo de la etiqueta alimentaria para ayudar a los dueños a cuidar de sus animales de compañía. Pero el nuevo Select Dog es, sobre todo, una evolución de nuestros productos, fruto de meses de trabajo, investigación y pasión. Es un reflejo de nuestra filosofía de mejora continua, inherente a nuestro compromiso con la salud de los animales de compañía, que ya nadie duda de que son verdaderos compañeros de vida para las familias que convivimos con ellos.

La preocupación por el bienestar de las mascotas impulsa a todos los departamentos de la empresa a indagar constantemente para incrementar la calidad y optimizar nuestros procesos de trabajo. Es aquí donde entra en juego la innovación. Nuestro equipo de veterinarios y nutricionistas se planteó cómo conseguir los máximos beneficios nutricionales para los perros yendo a la base: ingredientes esenciales, naturales y de proximidad, que compusieran un producto de alto valor fabricado bajo criterios de sostenibilidad. El resultado de todo este esfuerzo es Select Dog.

Han unificado las gamas Mini, Medium y Maxi. ¿Qué beneficios supone esta simplificación tanto para los consumidores como para los distribuidores?

En primer lugar, esta simplificación nos permite comunicar de forma clara la solución nutricional que proponemos con Select Dog durante cada etapa y para cada tamaño, dando continuidad y coherencia a toda la gama.

Para el consumidor, supone una experiencia más sencilla e intuitiva: es más fácil identificar el producto adecuado para su peludo, sin perder especificidad ni calidad nutricional. Para el distribuidor, facilita la gestión del catálogo y mejora la eficiencia logística y comercial.

En definitiva, unificamos para simplificar, pero manteniendo lo esencial: fórmulas adaptadas, nutrición funcional y una comunicación clara.

Uno de los aspectos más llamativos es la incorporación de postbióticos en las fórmulas. ¿Podría explicarnos qué son y qué beneficios aportan a la salud de los perros?

Efectivamente, hemos sido pioneros en España en incorporar este tipo de nutracéuticos. Los postbióticos incluyen derivados de la fermentación de microorganismos beneficiosos. De este modo, trasladamos más directamente los beneficios nutricionales a la receta, asegurándonos de que lleguen en su máxima expresión al perro. Su efecto se nota en el bienestar digestivo, la vitalidad del animal y el refuerzo del sistema inmunitario, contribuyendo así a su bienestar general.

Desde cachorros hasta perros senior, Select Dog ofrece soluciones específicas para cada etapa. ¿Cómo se traduce en la práctica esa personalización de la nutrición?

Nos gusta trabajar en fórmulas que respondan a las necesidades de nuestros peludos a lo largo de toda su vida, porque nuestro propósito es que las familias compartan tiempo de calidad con su mascota durante muchos años. Como ocurre con las personas, los animales tienen necesidades nutricionales distintas en cada etapa, y de ahí la importancia de ofrecerles recetas con ingredientes funcionales que realmente cubran las distintas esferas de bienestar propias de cada momento vital.

Por ejemplo, para los cachorros, nuestra gama Puppy contiene DHA Omega 3 para potenciar el aprendizaje y la memoria, o nucleótidos que apoyan las defensas naturales. En el caso de los adultos, priorizamos la innovación en el cuidado del sistema digestivo y el respaldo a su nivel de actividad (con L-Carnitina o un extra de glucosamina). También desarrollamos adaptaciones específicas para los perros mayores.

Destacan por el uso de proteínas y antioxidantes naturales, así como la ausencia de conservantes artificiales. ¿Qué importancia tiene esta apuesta en la alimentación animal?

Siempre que las recetas estén supervisadas por especialistas, las dietas naturales son beneficiosas para los animales, ya que los nutrientes se absorben en su forma original. Por eso apostamos por ingredientes naturales —certificados por nuestros proveedores— como el arroz, el huevo, los guisantes, la manzana, la carne de pollo, cordero o pavo y el salmón. Todos los beneficios nutricionales se encuentran en la naturaleza.

Picart cuenta con una de las plantas más avanzadas del sector. ¿Cómo ayuda esta tecnología a garantizar sabor, seguridad y sostenibilidad en cada receta?

Hemos puesto toda la infraestructura y tecnología al servicio de la calidad alimentaria. En los 12.000 m² de nuestra planta de producción garantizamos la trazabilidad absoluta del proceso, empezando por las materias primas, ya que todos los parámetros se supervisan en tiempo real.

Esta nueva planta es clave en cuanto a eficiencia energética y sostenibilidad. El diseño de las instalaciones, la trazabilidad de la producción y el control automatizado de todas las líneas nos permiten garantizar una sostenibilidad sólida y un control de calidad exhaustivo.

Han renovado también los envases para hacerlos más respetuosos con el entorno. ¿Qué pasos concretos están dando en materia de sostenibilidad?

Hemos apostado por envases monomaterial reciclables y cajas de cartón FSC en lugar de plástico para el embalaje de los sacos, con el fin de facilitar el reciclaje. Además, los excedentes de producción se valorizan mediante el uso de biocombustibles, el reciclaje de madera y plásticos, y la reutilización.

Para prevenir el desperdicio alimentario, aplicamos un control riguroso de materias primas, controles microbiológicos exhaustivos y una limpieza semanal del sistema, junto con puntos de control de calidad en producción.

Asimismo, el 70% de la energía que consumimos proviene de placas solares, utilizamos exclusivamente vehículos eléctricos y todos los circuitos productivos están calorifugados para minimizar el uso de combustible. Por otra parte, los motores de la maquinaria cuentan con variadores para utilizar solo la energía indispensable.

Si tuviera que resumir en una frase qué significa Select Dog para las familias que conviven con un perro, ¿cuál sería?

Picart Select Dog es mucho más que un alimento: es una solución nutricional que cuida la salud de tu mascota con una fórmula basada únicamente en ingredientes imprescindibles, naturales y de alta calidad, y en nutracéuticos que protegen su bienestar durante todas las etapas de su vida.

picartpetcare.com