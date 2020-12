¿Por qué los españoles están invirtiendo más tiempo y dinero que nunca en la decoración?

2020 no está siendo un buen año para los planes sociales. No hemos podido hacer ese viaje con amigos, esa escapada con nuestra pareja ni esa súper comida con la familia. Y es que las medidas sanitarias nos invitan a pasar más tiempo que nunca en casa. En este sentido, vemos un punto positivo: no hay duda de que estamos ahorrando más dinero que nunca, por eso, ¿por qué no invertirlo en hacer más confortable el espacio que habitamos?

Esto es lo que piensa un buen número de españoles (lo reconocemos, nos encontramos en ese segmento). Una tendencia en auge que ha hecho que la reforma doméstica y laboral sea la nueva inversión.

Para conocer más detalles sobre esta nueva tendencia, nos apoyamos en los testimonios de los responsables de algunas marcas de decoración de lujo.

La marca belga Orac Decor ha duplicado sus ventas desde junio en España. Esta firma ofrece molduras, capaces de cambiar absolutamente el ambiente del espacio.

Oficina Luxurycomm

Las molduras tienen el objetivo de potenciar la sensación de amplitud en los espacios, algo que cada vez más demandan los españoles tras la pandemia, consiguiendo cambiar absolutamente el ambiente dándole un toque de personalización.

“Las molduras Orac Decor® tienen un papel protagonista en la personalización y exclusividad de los espacios y es una tendencia en decoración que hemos comprobado recientemente”, nos cuenta Víctor Valentín, director para España de Orac Decor®.

Y es que es verídico: nunca antes habíamos pasado tanto tiempo en casa. Por eso, si algo hemos aprendido durante el confinamiento en nuestro hogar, es que es de suma importancia ampliar los espacios. Para ello trabaja la marca española de cerramientos DIVAH. La firma se encarga de cambiar tabiques por puertas de cristal para aportar una mayor luz a la casa o a la oficina consiguiendo un efecto óptico de mayor amplitud.

Oficina Luxurycomm

Amplitud que de manera distinta también ofrece la luz artificial. Pero no solo amplitud, también otorgan calidez y personalidad. Un buen ejemplo de ello es la firma Oliva Iluminación, que acaba de presentar su insuperable colección de lámparas. Raquel Oliva, directora de la firma, afirma que “aunque es cierto que viajamos hacia una iluminación cada vez más minimalista, también es verdad que mezclando diferentes estilos se puede conseguir el equilibrio y dotar de personalidad a tu salón. Una tendencia que cada vez más gente demanda en su hogar, el estilo y la personalización”.

Y hablando de reformas domésticas... ¿Qué hay más personal en un hogar que el baño? También hemos indagado en esta cuestión. Según las últimas encuestas, los baños han continuado siendo los reyes de la reforma en un 30% de los casos. Una prueba de ello es la marca alemana Strohm Teka, cuyos headquarters están en Madrid. Esta firma ofrece soluciones integrales para el cuarto de baño, pero lo más interesante y lo que les diferencia de la competencia es su filosofía, ya que buscan “vivir el baño” de la manera más lujosa y personalizada posible.

Strohm Teka

No nos cabe duda: el gusto por un hogar cálido y confortable ha llegado para quedarse. Y qué delicia...