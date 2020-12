Cruza el océano entre lujos y comodidades en estos cruceros... En 2021

¿Ansías que regrese la normalidad? ¡Todos estamos igual! Pero visualiza un momento ese instante en el que todo regresará a como estaba antes y que sin duda alguna, tomarás unas vacaciones merecidas, llenas de lujo y buenos momentos. Pues no será difícil, solo anímate a hacer un crucero y considera estas opciones.

Seven Seas Explorer

Con más de 300 suites para los turistas que se hospedan en este crucero, puedes optar a disfrutar de un espacio de 360 metros cuadrados si decides pagar 4.300 euros bien sea por noche o por persona. El coste y descripción responde a la Regent Suite, la más costosa y lujosa del acorazado.

Campos de golf, un teatro y hasta un vehículo privado para el transporte vienen incluidos en los servicios que te ofrece este crucero, ideal para tomar vacaciones apenas regrese la normalidad al mundo.

Symphony of the Seas

Royal Caribbean pone a la disposición de casi siete mil pasajeros esta lujosa embarcación, para ser cuidados y atendidos por una tripulación de 2.100 personas que cubren las necesidades del que se considera como el crucero más grande de todo el planeta.

Simuladores virtuales, actividades físicas y espacios de disfrute y relajación, son algunas de las ofertas que puedes encontrar en un viaje impresionante que además, ofrece el tobogán más grande de cualquier crucero, el Ultimate Abyss.

Harmony of the Seas

En la misma línea de los cruceros Allure of the Seas y Oasis of The Seas (se les considera “hermanos’'), este barco de viajes es realmente enorme, alcanzando un largo mayor a la altura de la Torre Eiffel en París.

Es uno de los más variados en cuanto a restaurantes y bares, con siete ambientes distintos a lo largo y ancho de la embarcación. Posee también tres toboganes para el disfrute de sus viajeros, 23 piscinas y el spa más grande de la historia en un crucero.

Crystal Symphony

Ya está muy cerca de los 30 años navegando y su capacidad supera las 800 personas, gracias a su gran calidad gastronómica, muy variada además. Un poco clásico y lleno de lujos al alcance de pocos, se trata de un crucero romántico, nostálgico.

NCL Epic

Norwegian Cruise Line es su verdadero nombre y en esta embarcación puedes disfrutar del primer bar de hielo flotante, bajo el nombre de Ice Bar. ¿Predecible? Sí, pero también único y lugar de común reunión de muchos turistas.

Sus camarotes tienen el tamaño e instalaciones propias de un apartamento, además de las atracciones externas en la que cada uno de los hospedados puede disfrutar de un buen momento de ejercicio o relax completo.