Estas estratosféricas cantidades ganaron por publicación en Instagram los rostros más conocidos del mundo

Redes sociales, Instagram, colaboraciones, influencers... Estas palabras ya no son algo ajeno en el mundo en el que vivimos. Y todos sabemos ya que los afiliados a esta nueva profesión de moda, los influencers, se ganan (y muy bien) la vida con sus redes sociales. Hoy hablamos de otras personalidades, que quizá no se han lanzado al estrellado en las redes sociales y que son conocidos gracias al mundo del séptimo arte o el deporte. Pero te va a sorprender (no sabemos si gratamente o no) las cantidades estratosféricas de dinero que cobran por cada publicación en sus redes. Ojo al dato.

Dwayne “The Rock” Johnson ha encabezado la lista de los más ricos de de Instagram, ya que se cree que la celebridad puede cobrar más que nadie por una publicación patrocinada. El luchador podría cobrar a los anunciantes más de un millón de dólares por cada publicación el año pasado, según la empresa de marketing Hopper HQ. La empresa Hopper HQ, con sede en el Reino Unido, se encarga de gestionar cuentas de redes sociales de empresas y particulares y publicó su primera lista de ricos de Instagram en 2017.

Pero, ¿a quién quito el puesto el actor Dwayne “The Rock” Johnson? A Kylie Jenner. Ella cuenta con 182 millones de seguidores en Instagram y él, 187 millones. Casi nada...

En el tercer puesto, viajamos hasta el mundo del deporte. Según la lista de 2019, el futbolista Cristiano Ronaldo cobró 889.000 dólares por publicación, mientras que Kim Kardashian West, hermana de la segunda persona que más cobra del mundo, podría cobrar 858.000 dólares por publicación.

Además de su trabajo en el cine, la estrella de acción tiene una importante asociación comercial con Under Armour, la marca deportiva estadounidense con la que firmó en 2016. También ha sido patrocinado por Apple.

Después de puntualizar los cuatro mejores puestos, pasamos a mostrarte el top 10 de los que más han cobrado en 2019:

Las 10 celebridades que pueden cobrar más por cada puesto de Instagram: