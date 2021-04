¿Cómo se podrá rentabilizar mejor el sector del lujo en un futuro muy próximo?

Como el resto de sectores, el del lujo no es un terreno inamovible en el que nada cambia. Se podría pensar que es un campo eminentemente conservador en el que los consumidores prefieren no arriesgar demasiado para no poner en peligro sus ganancias. Sin embargo, es todo lo contrario y el amante de lo exclusivo quiere estar constantemente informado de hacia dónde se mueve el sector y de lo que hay que hacer para conseguir una mayor rentabilidad. Incluso, hay compañías que se dedican a aclararle ese complejo panorama.

Así, la consultora Bain & Company acaba de hacer público un detallado informe en el que evalúa la situación actual del mercado del lujo y define los posibles puntos clave de crecimiento y expansión del sector. Bajo el título LuxCo 2030: A Vision of Sustainable Luxury, la consultora pone especial énfasis en el relevante impacto que tendrá el llamado lujo sostenible en la presente década.

Primero, habrá que definir qué entendemos por lujo sostenible, que no es otro que aquel que no hace coincidir exactamente el crecimiento con el volumen, que se desarrolla en un entorno transparente y que lleva a gala la potenciación de sus compromisos sociales y medioambientales.

Estas firmas de lujo sostenible se apoyarán en las más avanzadas tecnologías de Inteligencia Artificial para reducir sus stocks y se centrarán más en la producción por encargo. En este sentido, las innovadoras técnicas cibernéticas serán las que detallen con absoluta precisión la demanda existente en cualquier lugar del mundo para, de esta manera, no fallar el tiro y producir justamente lo que se necesita y en el instante concreto en el que se encarga.

Cira Cuberes, socia de Bain & Company en Madrid, afirma que “para los inversores, la sostenibilidad tiene un efecto importante en la valoración de las compañías en cualquier sector y, de forma muy importante, en el ámbito del lujo. Al mismo tiempo, el cliente de lujo millennial y, sobre todo, el de la generación Z, tiene cada vez más en cuenta la sostenibilidad y la ética asociadas a la marca”.

Otro aspecto más que interesante en el desarrollo del sector del lujo en busca de una mayor rentabilidad es el crecimiento exponencial de la reventa y el alquiler, dos aspectos muy novedosos en mercado de la exclusividad. El concepto del “valor del ciclo de vida del producto”, prácticamente desconocido hasta ahora, apunta un futuro muy próximo lleno de transacciones con un panorama tan rentable que el informe concluye que, en torno al año 2030, estas acciones de reventa podrían aumentar el margen de beneficio de un solo producto en torno a un 40%.