El nuevo bolso de Louis Vuitton tiene forma de avión y vale más de 30.000 euros

La famosa marca francesa especializada en artículos de lujo Louis Vuitton, vuelve a ser tendencia en redes sociales y el mundo de la moda en general. Un nuevo bolso con forma de avión forma parte de la colección otoño-invierno 2021. El lujoso modelo simula la forma de un avión con sus cuatro propulsores.

Sin embargo, no es la forma del bolso lo que puso a la marca en el ojo del huracán. Se hizo viral debido al exorbitante coste por el cual se vende el accesorio particular. El extravagante diseño es una creación del diseñador Virgil Abloh y el mismo parte de la nueva colección denominada ‘Turista vs Purista’ y fue presentada oficialmente al público el pasado 21 de enero mediante una transmisión en vivo a través de la cuenta oficial de Louis Vuitton en Instagram.

Colección Turista vs Purista. Louis Vuitton

En referencia al extraño pero original diseño, la firma indicó durante la presentación, que el producto ‘rinde homenaje al avión de papel’, que es apreciado como ‘el eterno objeto no diseñado de la niñez’ según el diseñador Abloh. Aun así, pese a lo explicado por su creador, los usuarios de las plataformas digitales no dejaron de asombrarse por sus características fuera de lo común, además de su precio el cual supera los más de 32.000 euros.

Un diseñador atrevido y arriesgado

En relación a Virgil Abloh, es un diseñador de moda estadounidense quien, dicho sea de paso, es fundador de la marca Off-White y en la actualidad es el responsable de las colecciones masculinas de Louis Vuitton. Ha participado activamente en colaboraciones para Jimmy Choo y Nike, además de haber sido quien diseñó el vestido de novia de Hailey Bieber para su boda con Justin Bieber.