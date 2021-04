Caribú, una firma Made in Spain que produce bolsos con los excedentes de marcas de lujo

La industria de la moda cada vez es más consciente. Más consciente de la necesidad de disminuir el número de producciones al año, más consciente del impacto que tiene en el medio ambiente, más consciente de que cada vez los clientes apuestan por marcas más sostenibles. Esta exclusiva marca de accesorios es un ejemplo de ello.

Caribú es una marca española de accesorios de piel, confeccionados a mano, con un diseño atemporal, único y de calidad. La firma se basa en un concepto slow fashion y el diseño ético forma parte de su ADN.

Mariona es la joven diseñadora que se encuentra tras la marca. Después de trabajar en el mundo de la moda de la mano de algunas marcas españolas de lujo, conoció al que sería su socio (que también es su pareja). Es la propia Mariona la que relata en la web de Caribú cuál es la inspiración que se encuentra tras la marca:

“No he sido una apasionada de la moda desde pequeña, o eso creía. Una vez entré me di cuenta de que formaba más parte de mí de lo que pensaba: fijarse en la forma de vestir propia y de los demás para poder definir un estilo propio. Entendí que con dedicación podía definir mi propia tendencia y estilo y no tratar de seguir la de los demás. Que la moda no es solamente lo que vemos sino lo que cada uno de nosotros aportamos al vestirnos. Por eso nuestros bolsos son un reflejo de mi personalidad. No siguen las tendencias sino que muestran aquello que yo querría vestir, y eso precisamente los hace únicos y atemporales”

Una marca con estilo propio que, además, tiene un propósito realmente sostenible: sus pieles se obtienen de proveedores locales. Junto a ellos, la pareja busca los mejores excedentes que el mercado de marcas de lujo no aprovecha. “Sí, usamos toda la piel que otras marcas no usan, no por la calidad (siempre máxima) sino por el exceso de stock. Les damos una “vida extra”, un significado, una razón de ser. Por ello lo llamamos piel ética”, nos narra la diseñadora.

Además de dar una segunda vida al excedente, como el stock es limitado, las piezas que salen de él son limitadas. Y únicas.

“Nuestra producción artesanal ayuda a mantener el ecosistema y la economía textil en España. Nuestro coste de producción refleja el más alto nivel de condiciones de trabajo y de conciencia empresarial. Producir en nuestro país significa que nuestro producto no se beneficia de un comercio injusto, condiciones de trabajo extremas o explotación de cualquier tipo”.