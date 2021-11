Así sería el mítico Ferrari F50 si se fabricase hoy

Si piensas en un Ferrari legendario de principios de los 90, probablemente te venga a la mente el F40. Sin embargo, menos recordarán a su sucesor, el F50, creado como celebración del 50º aniversario de Ferrari en 1995, y producido hasta 1997 en una serie limitada de solo 349 ejemplares, frente a los 1.337 del F40, para dar una idea de su exclusividad.

Pues bien, el estudio holandés Ugur Sahin Design ha reimaginado el superdeportivo del Cavallino Rampante para su 15º aniversario, creando el Proyecto Fenix. Casi se podría decir que si el F50 hubiera nacido hoy, tal vez tendría este aspecto.

Tradición y modernidad

Ferrari F50 2021 FOTO: Ugur Sahin Design Ferrari F50 2021

El Proyecto Fenix está a medio camino entre un homenaje al F50, del que conserva algunos rasgos diseñados por Ferrari, y una versión moderna de un superdeportivo de los años 90.

Por ejemplo, en el frontal, las tomas de aire son más grandes que las originales, y los faros, tanto delanteros como traseros, se han renovado con un diseño mucho más fino y agresivo.

El resultado fue un 0-100 km/h cubierto en 3,7 segundos y una velocidad máxima de más de 325 km/h - números respetables incluso hoy en día, así que imagina lo que significarían hace 25 años-, todo ello al son de un motor de 12 cilindros capaz de alcanzar las 8.500 rpm. Y Ferrari ya tuvo que rebajarlo, porque el motor de F1 del que derivaba era capaz de alcanzar las 13.500 rpm.

El superdeportivo del Cavallino Rampante era un biplaza con motor central y un techo desmontable tipo targa, pero no está claro en los renders si Ugur Sahin ha conservado ese tipo de techo en el Proyecto Fenix.

Corazón de doce cilindros

Ferrari F50 2021 FOTO: Ugur Sahin Design Ferrari F50 2021

El estudio holandés no ha mencionado lo que se esconde bajo la cubierta transparente del motor, pero el F50 original estaba propulsado por una bestia: un V12 de 4,7L capaz de desarrollar 520 CV y 470 Nm de par motor; estaba estrechamente relacionado con el motor del Ferrari F1 de la época.

Ugur Sahin no ha especificado si tiene o no la intención de hacer realidad el Proyecto Fénix. No obstante, la empresa ya ha supervisado un puñado de supercoches construidos a medida, por lo que no se puede descartar la posibilidad de antemano.

Anteriormente ha trabajado con el tuneador estadounidense Mallett en un pequeño lote de Chevrolet Corvettes ‘Z03′ y en el Anandi, también un derivado del ‘Vette’. En 2014 le tocó el turno a un concept derivado del Ferrari 458 llamado Project F, pero no se vieron inmediatamente interesados en una versión de producción.