La impresionante colección de bolsos de North West… ¡con ocho años!

¿Quién no ha soñado, desde muy pequeñita, con tener un vestidor de ensueño con zapatos, bolsos ropa, joyas…?

Algunas podremos darnos con un canto en los dientes si conseguimos una prenda o complemento exclusivo de algunas de las grandes marcas de lujo del mundo. Pues bien, North West, con ocho años, ya tiene todo aquello con lo que fantaseamos desde hace mucho tiempo.

La hija de Kim Kardashian y Kanye West ha mostrado en su perfil de Tik Tok la colección de bolsos que tiene en su vestidor. Sencillamente, quita el habla. “Estos son mis bolsos”, ha escrito North en el vídeo. Y, a simple vista, podemos identificar piezas de Fendi, Louis Vuitton, Dior... A nadie debería extrañarle cuando la propia Kim Kardashian lleva nutriendo esta colección -y la de sus sobrinas- desde hace años, pero es cuanto menos llamativo e incluso polémico que una niña de tan solo 8 años coquetee con piezas de tan altísimo valor.

También se dejan ver otros bolsos que parecen algo más infantiles. Aunque no nos engañemos. Hay un pequeño clutche con forma de perrito caliente y otro de carroza de Cenicienta que superan los 5.000 dólares al ser bolsos de Judith Lieber.

Recordemos que Kim Kardashian es la más rica de la popular familia. De hecho, se ha convertido en la primera, y con diferencia con respecto al resto, en superar la cifra de los mil millones de dólares de patrimonio, tal y como detalló Forbes en su número de abril de 2021.

La mayor parte de su riqueza proviene de su línea de cosméticos KKW Beauty y de la marca de ropa SKIMS, junto con sus ingresos por el reality show Keeping Up with the Kardashians, diversos patrocinios y otras inversiones.