FOTO: To Be Aguilar Delgado

‘To Be Up’, la nueva Unidad de Medicina Preventiva y Calidad de Vida de To Be Aguilar Delgado

To Be Aguilar Delgado, el centro boutique 360º por excelencia, engloba un concepto de mujer que va más allá de su apariencia física: es salud, es calma y es dedicación completa a que sientas ganas de vivir intensamente. Así es como, con más de 30 años de experiencia, este equipo liderado por mujeres ha dado un paso más allá y ha lanzado una nueva Unidad de Medicina Preventiva y Calidad de Vida.

To Be Up nace de la extensa trayectoria médica de las dos doctoras que actualmente trabajan en el centro, la Dr. Aurora Rodríguez-Huergo, Directora Médica y más especializada en los tratamientos médico estéticos, y la Dra. María José Barrera López, al frente de la nueva división, que va a llevar a cabo las terapias y tratamientos que tienen más que ver con el bienestar y la salud hormonal de mujeres y hombres.

La experiencia en consulta de ambas coincidía en que muchos pacientes expresaban síntomas similares: cansancio, estrés, problemas en gestionar el día a día. Un cuadro de síntomas similares, sin nada grave pero que poco a poco los pacientes iban acusando en otras formas: pequeñas lesiones, estados de decaimiento o pequeños problemas sociales y sexuales.

Dra. María José Barrera López FOTO: To Be Aguilar Delgado

“En consulta recibía pacientes que venían a tratarse de otros problemas. Al comenzar a elaborar su historia clínica nos dábamos cuenta de que había síntomas inequívocos relacionados con el envejecimiento celular que estaban afectando a otras facetas de sus vidas. Entonces es cuando nos pusimos a investigar sobre las causas y las posibles soluciones”, explica la doctora Barrera López.

Se trata de un trabajo complementario entre ambas especialistas caracterizado por emplear un método individualizado más extenso y amplio que otros métodos actuales. Consta de un análisis exhaustivo de cada paciente, combinando tratamientos de suplementación para la microbiota, inserción y utilización de hormonas bioidénticas seleccionadas, personalizadas y elegidas expertamente en tipo y cantidad, una técnica poco común, segura y efectiva.

To Be Up, paso a paso

Consulta previa y personalizada

Como señala la propia doctora, cada caso es único, por lo que esto requiere una previa consulta personalizada, en la que recopilar toda la información clínica de forma exhaustiva para realizar el posterior diagnóstico. Una vez completado este paso, sus profesionales podrán decidir el tratamiento totalmente individualizado y adaptado a las necesidades y a la situación actual de cada paciente con una personalización de la terapia hormonal bioidéntica.

Esta consulta es fundamental también a efectos de la menopausia, pues sabiendo lo que va a ocurrir en la piel y en el cuerpo, la doctora cuenta con el programa adecuado para minimizar dichos efectos, e incluso evitarlos.

Historia clínica

El siguiente paso será una analítica general y hormonal completa, en caso de ambos sexos. En el caso de la mujer, además se hará una serie de pruebas ginecológicas y exploración física completa. Una vez que se conozca toda la información y los resultados, se creará un tratamiento totalmente individualizado y adaptado a las necesidades del paciente teniendo siempre en cuenta su situación y a través de una terapia hormonal bioidéntica 100% personalizada

Dra. Aurora Rodríguez-Huergo FOTO: To Be Aguilar Delgado

¿Cuáles son los posibles síntomas que puede sufrir el paciente?

Por regla general, los síntomas pueden ser los de un paciente cansado, con falta de concentración, sin energía, con problemas disminución o pérdida de líbido o molestias, incluso dolor en las relaciones sexuales. Más allá de un área destinada únicamente a la salud y bienestar íntima donde conseguir la mejor menopausia y climaterio, To Be Up busca la plenitud física, emocional y social, y previene para tener mejor calidad de vida en el futuro.

Aunque va dirigido para ambos géneros, las mujeres sufren especialmente estos síntomas: “escucho cada día a mujeres de todas las edades, están cansadas, tristes, sufren en sus relaciones sexuales, quieren sentirse más energéticas más plenas, o entienden la salud como prevención para ser más longevas y disfrutar de máxima calidad de vida. y citando a la poetisa francesa Pernette de Guillet “morir joven. Lo más vieja posible “– señala la doctora

Tratamientos posibles, de forma independiente o combinados

Entre los posibles tratamientos que el centro ha incorporado en la Unidad, To Be Up, y que pueden realizarse de forma independiente o combinarse con otros, se encuentran:

· Equilibrio hormonal y metabólico.

· Nutrición y suplementación.

· Ejercicio y recomendaciones de hábitos de vida.

· Medicina preventiva y de calidad de vida.

· Plan anual de prevención de los efectos de la perimenopausia y menopausia.

· Masterclass y formación continuada.